Какие гарантии может предложить НАТО Украине: политолог назвал возможные варианты

Украина ожидает четких гарантий безопасности от Североатлантического альянса. Существуют два варианта того, что НАТО может предложить на саммите в Вильнюсе.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Вероятно, это будет либо многосторонний договор, либо пакет двусторонних договоренностей с частью стран НАТО, готовых вступить с Украиной в союзнические отношения.

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"Возможны мягкий или жесткий, то есть более решительный, сценарии взаимодействия. В первом случае это гарантирование поддержки в период войны и после ее завершения, то есть постоянный "Рамштайн" для Украины. Во втором – это договоренность о том, что когда завершается российско-украинская война, вступает в силу соглашение о вступлении Украины в НАТО", – объяснил политический эксперт.

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Обещали усиление поддержки

Напомним, что саммит стран Альянса состоится в Вильнюсе 11 – 12 июля. Генсек Йенс Столтенберг обещал Владимиру Зеленскому решение об усилении поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

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