Ожидания Кремля от украинских выборов: о чем врут российские пропагандисты

Россия пристально следит за ходом избирательной гонки в Украине. Конечно, их освещение здесь не обходится без знаменитой пропаганды росСМИ. Как видят украинские выборы в Москве и питают ли определенные надежды относительно победителей – в материале 24 канала.

Что пишут российские СМИ о выборах в Украине

Российские СМИ пишут об украинских выборах много. Некоторые издания, как Russia Today, даже имеют на сайте закрепленную спецтему, посвященную этому событию. Журналисты всячески акцентируют внимание на нарушениях во время первого тура голосования, возмущаются запрету "выполнить гражданский долг" для украинцев, проживающих в РФ, и критикуют "бандеровскую" власть. Однако прямо ни за кого не агитируют.

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Так, не обошли РосСМИ вниманием тему "массового подкупа избирателей штабом кандидата Петра Порошенко", ссылаясь на заявление украинских общественных организаций, в частности "Национальные дружины". Также Порошенко обвинили в "принуждении военных и бюджетников голосовать за него". Здесь СМИ часто ссылаются на якобы слова самих избирателей.

"Нам предложили по тысяче гривен за наши голоса. Мы, конечно, согласились: хоть что-то же он нам должен. Зашли в кабинку, поставили карандашом отметку напротив фамилии Порошенко, сфотографировали бюллетень. А потом стерли галочку и поставили ее уже ручкой напротив Зеленского", – RT "цитирует" украинского пенсионера Анатолия Криворучко.



Карикатура на реакцию россиян на выборы в Украине / Sergey Elkin

Российское государственное агентство "РИА Новости" распространило заявление боевиков "ДНР", которых поддерживает Россия, о том, что "украинские военные не дают жителям Донбасса голосовать не за Порошенко" (результаты голосования в этом регионе это не подтвердили).

Активно распространяют новости о поддержке кандидата Владимира Зеленского, которую выражают известные личности, как актер Иван Охлобыстин, ведущий Михаил Пореченков и певица Наташа Королева. Стоит отметить, что все они – "невъездные" в Украину. Также публикуют заявления украинских политиков с критикой в ​​адрес действующей украинской власти.

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СМИ восточного соседа даже предполагали бегство президента Украины из страны "из-за безнадежности победы на выборах". Позже они назвали вероятные места для побега Порошенко. Правда, ссылались при этом на слова депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Ведущие одного из пропагандистских ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов провели марафон, посвященный украинским выборам. Скабеева назвала их "самыми веселыми в мире".

Как реагируют на выборы российские политики

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил: "У Зеленского и Тимошенко отобрали голоса и отдали их Порошенко".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен – "нужно дождаться второго тура выборов и не делать никаких резких заявлений в адрес кандидатов, а также не давать оценки".

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В Кремле заявляют, что Владимир Путин "открыт к диалогу для решения всех проблем, стоящих на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий".

Присутствуют в российских СМИ и такие заголовки, как "Выборы без выбора" и "Выбирали из оттенков серого". Эти слова принадлежат председателю комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачеву. По его словам, Россия же "никаких преимуществ каком-то из этих" оттенков серого "не отдавала с самого начала".

При этом он добавил, что это "не является автоматическим отказом от сотрудничества с новой украинской властью, но только если не произойдет переизбрание Порошенко".



Один из российских чиновников назвал украинское голосование "выборами без выбора"

Реагировали российские политики и на отдельные заявления кандидатов в президенты Украины.

Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявление Порошенко о том, что для страны существует угроза "откатиться под имперскую Россию" объяснил тем, что "он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него, как для президента, это очень удобно". Также он добавил, что Порошенко "хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы, но это невозможно – мы веками существовали вместе".

Антироссийскую риторику президента Украины называют "в отрыве от реальности".

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Ответили и на главный вопрос Владимира Зеленского к Путину: "Сколько вы готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму?" Так, Дмитрий Песков заявил, что "Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может быть и речи, потому что непризнанные республики Донбасса оторваны самой Украиной, и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины".

Что касается упоминания Крыма в этом контексте, то Песков ответил, что "это тема, которая вообще не подлежит обсуждению, она закрыта раз и навсегда".

Вопросы Зеленского к Путину: видео

Также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление Порошенко о том, что в случае победы на выборах он начнет реализовывать обновленную военную ракетную программу.

"Страна, которая живет на займы Международного валютного фонда, вряд ли может позволить себе такие расходы. Лучше бы президент подумал о том, как наладить уровень жизни и добрососедские отношения с Россией, от которой во многом зависит процветание украинской экономики", – заявил он .

Как результат президентских выборов в Украине повлияет на РФ?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Москва не ожидает кардинальных изменений после выборов президента Украины.

Так, политический аналитик Дмитрий Купира в комментарии 24 каналу отметил, что, независимо от того, кто станет президентом, Украина не изменит своей позиции в требованиях относительно восстановления территориальной целостности – возвращения контроля над территориями оккупированного Крыма и оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Почему я в этом уверен? Потому что у нас есть развитое гражданское общество и, какой бы президент не был избран, он не сможет делать что-либо на свое усмотрение. Сейчас достаточное количество людей убеждено, что Украина обязана защищать свои территории и тех украинцев, которые проживают там,

– отметил он.

Однако есть и другая причина. Как утверждает политический эксперт Михаил Чаплыга, Россия может себе позволить в силу военной, экономической, геополитической и ресурсной мощи работать не с конкретными фамилиями, а на уровне санкций и политических влияний.

"Это – какая-то мифология о том, что страны будут иметь собственные ставки на выборах. Президент очень резких движений сделать не может, поскольку многие вещи закреплены на законодательном и конституционном уровне. Также имеется значительное количество международных соглашений, в которых Украина является одной из сторон. Нет смысла особо обращать внимание на фамилию президента и его пожелания – движение страны на 80-90% определяется не личностью, а нормативно-правовой базой, которая в государстве существует", – отметил Михаил Чаплыга.

Поэтому, по его словам, Россия достаточно спокойно наблюдает за происходящим. Возможно, есть определенная нервозность со стороны Германии и Франции – они мало знают о Зеленском и никто не может предсказать, какой будет его политика, продолжит ли он движение по уже избранным действующей властью курсами.



Сам Путин никаких заявлений относительно выборов не делал, ждет результаты

Порошенко или Зеленский: чья победа более желанна для Москвы

Верхушка власти РФ не делает прямых заявлений в поддержку кого-то из кандидатов. Кремль не говорит прямо, что поддерживает Зеленского, однако неоднократно заявляет, что против Порошенко. Такую позицию, как было сказано выше, ретранслируют и российские СМИ.

Михаил Чаплыга убежден, что то, что Россия время от времени в контексте выборов выступает против Порошенко, можно объяснить желанием политиков страны продемонстрировать, что они якобы также выступают против коррупции, в процветании которой обвиняют команду Порошенко.

Что касается конкретных действий, то Россия, наоборот, мне кажется, больше подыгрывает Порошенко. Ей выгодно иметь по соседству коррупционный режим – им легко управлять. Поэтому какая-то откровенная критика или слова о том, что Порошенко – личный враг РФ, играют "в плюс" действующему президенту, по крайней мере это положительно воспринимает его ядерный электорат,

– пояснил эксперт.

Дмитрий Купира, в свою очередь, отметил, что легкие симпатии Москвы к Зеленскому можно объяснить тем, что с Порошенко Путин уже не сможет найти общий язык, а с другим лидером по крайней мере надеется на шанс. Однако следует учесть, что, если и будут какие-либо договоренности с Россией, то они спровоцируют сильное сопротивление со стороны украинцев. Хотя и заявления Зеленского не дают понять, что кандидат будет идти на уступки. Ведь он только говорил, что "готов договариваться".

"Это на самом деле проблема для избирателей, потому что мы до конца не понимаем, что означает его "договариваться". То есть мы рады, что есть позиция о том, что надо искать решение проблемы, останавливать агрессию и восстанавливать территориальную целостность. Но каким способом и что для Зеленского является "красной линией", пока непонятно", – резюмировал эксперт.

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