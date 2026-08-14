В Румынии в четвертый раз за день упал беспилотник: вспыхнул пожар

14 августа в румынском уезде Тулча упал беспилотник, после чего на месте приземления вспыхнул пожар. Инцидент произошел в лесистой местности недалеко от Лункавицы, примерно в 5 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Что известно об инциденте?

Минобороны Румынии около 12:00 14 августа получило информацию о падении беспилотника в уезде Тулча. Аппарат упал в лесистой местности района Лункавица, недалеко от карьера Четацуя.

По предварительным данным, падение дрона не привело к жертвам или материальному ущербу. После удара аппарата о землю на месте возник пожар, для ликвидации которого направили бригаду.

Румынские военные отметили, что воздушная цель не была зафиксирована радарами. Причиной, по предварительной оценке, могла стать очень низкая высота полета беспилотника, а также особенности местного рельефа.

В район падения направили команду Министерства национальной обороны вместе с вертолетом для обследования территории и установления обстоятельств инцидента.

Командор в отставке Санду-Валентин Матею заявил, что ситуация демонстрирует необходимость ускорить укрепление противодроновой и противовоздушной обороны Румынии.

Это гонка со временем,

– сказал он, комментируя необходимость усиления защиты воздушного пространства.

По словам Матею, на способность обнаруживать низколетящие беспилотники влияют не только возможности радаров, но и географические условия местности. Он также призвал уделять больше внимания району Констанцы, в частности на фоне роста объемов украинского экспорта зерна через румынскую инфраструктуру.

Временный премьер-министр Румынии Иллие Болоян заявил, что вооруженные силы страны делают все возможное для противодействия таким угрозам.

Мы начинаем понимать, что это постоянное явление, не только в Румынии, и как можно более быстрое оснащение нашей армии боевыми системами дронов становится необходимостью,

– подчеркнул Болоян.

Отметим, что за последние сутки в Румынии зафиксировали уже четыре случая обнаружения или падения обломков беспилотников. Ранее Министерство обороны страны сообщило о падении дрона в районе Лункавицы, в уезде Тулча, примерно в 5 километрах от границы с Украиной.

Впоследствии фрагменты военного беспилотника нашли на пляже курорта Сатурн, поэтому отдыхающих эвакуировали с территории. Еще один обломок дрона вновь обнаружили на пляже в Костинеште, примерно в 17 километрах от Сатурна; вероятно, он может принадлежать тому же аппарату, фрагменты которого находили там накануне.

В то же время в Болгарии в тот же день также зафиксировали несколько подозрительных объектов на побережье – в частности, беспилотник авиационного типа, вероятно разведывательный, а также возможные обломки других дронов.

Напомним, на побережье румынского курорта Костинешти 13 августа отдыхающие обнаружили в море обломок беспилотника, почему спасатели эвакуировали людей из опасной зоны. После прибытия военных водолазов выяснилось, что найденный предмет является фрагментом дрона, который извлекли из воды и передали для дальнейшего исследования.

Территорию пляжа временно оцепили, а доступ к ней ограничили. Министр обороны Румынии Рада Мируце заявил, что обломки, вероятно, могли быть вынесены к побережью волнами и течением после боевых действий в Черном море. На месте также работали представители румынской разведки, Министерства внутренних дел и Министерства обороны.