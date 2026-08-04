В российском Геленджике в результате падения беспилотника на пляж погибли люди. В Украине заявили, что трагедия стала следствием действий российской противовоздушной обороны, которая сбила дрон над зоной отдыха.

Об этом сообщает CNN.

Что могло стать причиной падения дрона в Геленджике?

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, люди погибли в результате падения обломков беспилотника. На данный момент точно не установлено, был ли дрон сбит российской ПВО или упал по другим причинам.

В то же время анализ видеозаписи, обнародованный CNN, свидетельствует, что за несколько секунд до взрыва слышалась интенсивная стрельба как минимум из трех единиц вооружения. После этого беспилотник резко изменил траекторию и упал прямо на пляж.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии CNN заявил, что падение дрона стало следствием действий российской противовоздушной обороны. По его словам, российские силы ПВО сбили беспилотник над пляжем, переполненным отдыхающими, а власти не обеспечили надлежащего оповещения населения о воздушной опасности.

Гибель россиян на пляже в Геленджике является полностью следствием действий российской противовоздушной обороны. Украина применяет свое оружие исключительно против российского военно-промышленного комплекса и объектов экономической инфраструктуры, которые влияют на способность России финансировать войну,

– подчеркнул Коваленко.

По словам чиновника, российские власти часто скрывают объявления воздушной тревоги или не принимают необходимых мер для защиты гражданского населения во время атаки.

К слову, Геленджик расположен недалеко от Новороссийска, где базируется Черноморский флот России. В последнее время украинские силы регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам на территории Краснодарского края. По данным украинской стороны, эти удары направлены исключительно по военной и критически важной для ведения войны инфраструктуре России.

Напомним, недалеко от Геленджика дрон упал на переполненный пляж в поселке Архипо-Осиповка. По сообщениям российских властей, погибли как минимум 7 человек, еще 40 получили ранения. По данным СМИ, вероятной целью беспилотника был объект "НПО Машиностроения" – предприятие российского военно-промышленного комплекса, занимающееся разработкой ракетной техники.