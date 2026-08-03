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Что известно об инциденте в России?

В понедельник, 3 августа, отдыхающие на пляже в поселке Архипо-Осиповка, что под Геленджиком, сняли на видео, как российская мобильная огневая группа с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбивает дрон с курса. После этого он падает и взрывается рядом с людьми. В результате действий россиян погибли 3 человека, ещё 13 получили ранения.

Впоследствии губернатор Краснодарского края отметил, что число погибших в Архипо-Осиповке возросло до 6 человек, а пострадавших – до 40. Чиновник утверждает, что удар якобы является целенаправленной атакой Украины, игнорируя видео, на которых видна работа российского РЭБ. Также он заявил, что поблизости нет военной инфраструктуры.

Однако СМИ отмечают, что целью беспилотника могла быть расположенная поблизости база отдыха "Рассвет". Она принадлежит "НПО Машиностроения" – ракетно-конструкторскому бюро, являющемуся важной частью российского военно-промышленного комплекса.

Обратите внимание! "НПО Машиностроения" – российское предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимающееся разработкой крылатых ракет, ракетно-космической техники, спутников и других военных комплексов.