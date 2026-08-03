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Що відомо про інцидент у Росії?

У понеділок, 3 серпня, відпочивальники на пляжі у селищі Архіпо-Осиповка, що під Геленджиком, зняли на відео, як російська мобільна вогнева група завдяки засобам радіоелектронної боротьби збиває дрон з курсу. Після цього він падає та вибухає поруч з людьми. Внаслідок дій росіян загинули 3 людей, ще 13 отримали поранення.

Російський РЕБ спрямовує дрон на росіян (обережно, нецензурна лексика 18+): дивіться відео

Згодом губернатор Краснодарського краю зазначив, що кількість загиблих у Архіпо-Осиповці зросла до 6 осіб, а постраждалих – до 40. Чиновник розповідає, нібито удар є цілеспрямованою атакою України, ігноруючи відео, на яких можна побачити роботу російського РЕБ. Також він заявив, що поряд немає військової інфраструктури.

Проте медіа зазначають, що ціллю безпілотника могла бути розміщена поруч база відпочинку "Рассвєт. Вона належить "НПО Машиностроєнія" – ракетно-конструкторському бюро, що є важливою частиною російського військово-промислового комплексу.

Зверніть увагу! "НПО Машиностроєнія" – російське підприємство оборонно-промислового комплексу, яке займається розробкою крилатих ракет, ракетно-космічної техніки, супутників та інших військових комплексів.