В МИД Украины отреагировали на катастрофу азербайджанского самолета в Казахстане

Андрей Сибига высказался относительно катастрофы с самолетом Embraer 190. Министр иностранных дел Украины призвал к справедливому и беспристрастному расследованию этой авиакатастрофы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины. По предварительным данным, самолет могла сбить российская ракета.

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Что сказал глава МИД об авиакатастрофе с Embraer 190

Андрей Сибига отметил, что катастрофа с самолетом "Азербайджанских авиалиний" является ужасной. Он также от имени украинцев выразил соболезнования Азербайджану.

Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления,

– сказал министр.

Он также подчеркнул, что чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше доказательств именно о повреждении воздушного судна от российской зенитной системы.

"Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", – отметил глава МИД.

К слову, начальник ГУР МО Кирилл Буданов ранее подтверждал, что, по имеющимся данным у украинской разведки, самолет Embraer 190 действительно был сбит российской ракетой из ЗРК "Панцирь-С1". Эту версию также подтверждают и в США.