Обломки искали больше суток: пилот пропавшего в США F-35 удивил объяснением

В США пилот катапультировался с самолета F-35B Lightning II, место падения которого потом долго не могли найти. Недавно появились новые подробности, сделавшие этот инцидент курьезным.

В США пилот катапультировался с самолета F-35, после чего этот истребитель исчез. Как позже выяснилось, лётчик приземлился в Южной Каролине и набрал там 911.

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Что сказал пилот F-35

Летчик оказался во дворе частного дома в Чарльстоне 17 сентября недалеко от международного аэропорта. Между хозяином, пилотом и сотрудницей службы безопасности произошел странный разговор, недавно обнародованный западными медиа.

Местный житель и пилот позвонили по телефону диспетчерке и попросили прислать медиков. Во время разговора собеседница была озадачена, потому что ей заявили, что на заднем дворе приземлился летчик, не знающий, где его самолет.

Госпожа, разбился военный самолет. Я пилот. Нам нужно запустить спасательную операцию… Я не знаю где самолет. Он должен где-то разбиться. Я катапультировался,

– сказал 47-летний военный.

В течение четырех минут собеседники пытались понять друг друга. Во время телефонной беседы лётчик дважды попросил о медицинской помощи. Он заметил, что чувствует себя хорошо после падения, но чувствует боль в спине. Летчик предположил, что он мог пролететь на парашюте более 600 метров.

Был еще один разговор

СМИ также изложили 8-минутный разговор неустановленного чиновника с диспетчером. Тот говорил, что у него есть информация о пилоте с парашютом, но нет никаких данных о судьбе самолета и катастрофе.

По словам чиновника, летчик потерял этот истребитель из виду во время падения. Он объяснил это погодными условиями. Собеседник заявил диспетчеру, что за 25 минут до этого слышал очень громкий шум, похожий на звук торнадо. Он предположил, что мог слышать самолет.

Что произошло с самолетом

, F-35 считается одним из самых совершенных и дорогих истребителей в мире. Этот самолет невидим для радаров благодаря своему корпусу и особым функциям.

F-35B Lightning II разбился в Южной Каролине. Его поисками занимались военные и местные власти. Военнослужащие также просили о помощи общественность.

Член Конгресса Нэнси Мейс раскритиковала военных за то, что они потеряли F-35 и попросили гражданских помочь им в поисках. Она задала вопрос, почему этот истребитель не имеет устройства, которое позволяло бы его отслеживать.

Обломки были найдены спустя день после исчезновения самолета. Они находились к северо-востоку от объединенной базы Чарльстона. Как выяснилось, этот F-35 находился на высоте примерно 300 метров. После того, как пилот катапультировался, самолет пролетел еще около 100 километров, а затем упал в сельской местности вблизи Индиантауна.