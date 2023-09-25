У США пілот катапультувався з літака F-35, після чого цей винищувач зник. Як пізніше з'ясувалося, льотчик приземлився у Південній Кароліні та набрав там 911.

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Що сказав пілот F-35

Льотчик опинився на подвір'ї приватного будинку у Чарльстоні 17 вересня неподалік від міжнародного аеропорту. Між господарем, пілотом та співробітницею служби безпеки сталася дивна розмова, яку нещодавно оприлюднили західні медіа.

Місцевий житель та пілот зателефонували диспетчерці й попросили прислати медиків. Під час розмови співрозмовниця була спантеличеною, бо їй заявили, що на задньому дворі приземлився льотчик, який не знає, де його літак.

Пані, розбився військовий літак. Я пілот. Нам потрібно запустити рятувальну операцію… Я не знаю, де літак. Він мав би десь розбитися. Я катапультувався,

– сказав 47-річний військовий.

Протягом чотирьох хвилин співрозмовники намагалися зрозуміти один одного. Під час телефонної бесіди льотчик двічі попросив про медичну допомогу. Він зауважив, що почувається добре після падіння, але відчуває біль у спині. Льотчик припустив, що він міг пролетіти на парашуті понад 600 метрів.

Була ще одна розмова

ЗМІ також виклали 8-хвилинну розмову невстановленого посадовця з диспетчером. Той казав, що у нього є інформація про пілота з парашутом, але немає жодних даних про долю літака та катастрофу.

За словами посадовця, льотчик втратив цей винищувач з поля зору під час падіння. Він пояснив це погодними умовами. Співрозмовник заявив диспетчеру, що за 25 хвилин до цього чув дуже гучний шум, схожий на звук торнадо. Він припустив, що міг чути літак.

До слова, F-35 вважається одним з найдосконаліших та найдорожчих винищувачів у світі. Цей літак є невидимим для радарів завдяки своєму корпусу та особливим функціям.

Що сталося з літаком

F-35B Lightning II розбився у Південній Кароліні. Його пошуками займалися військові та місцева влада. Військовослужбовці також просили про допомогу громадськість.

Членкиня Конгресу Ненсі Мейс розкритикувала військових за те, що вони загубили F-35 та попросили цивільних допомогти їм у пошуках. Вона поставила питання, чому цей винищувач не має пристрою, який би дозволяв його відстежувати.

Уламки були знайдені через день після зникнення літака. Вони перебували на північному сході від об'єднаної бази Чарльстона. Як виявилося, цей F-35 перебував на висоті приблизно 300 метрів. Після того, як пілот катапультувався, літак пролетів ще близько 100 кілометрів, а потім впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна.