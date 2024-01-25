Омбудсмен объяснил, что его больше всего удивило в реакции россиян на падение Ил-76
Дмитрий Лубинец прокомментировал падение Ил-76 над Белгородской областью. Он объяснил, что именно его больше всего удивило в реакции врага на инцидент.
Стоит заметить, что минобороны России заявило о том, что якобы на борту было 65 украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал в эфире телемарафона, что, если бы россияне имели хоть какие-то фотодоказательства трагедии, то обязательно показали бы их, пишет 24 Канал.
Смотрите также Если бы россияне имели хоть какие-то фотодоказательства, то показали, – Лубинец о "пленных" в Ил-76
Что сказал Лубинец о падении Ил-76
Меня сильно удивила такая быстрая реакция со стороны России. У меня возникли параллели с Еленовкой. Такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь. У меня дежавю, мы это уже проходили,
– заявил Лубинец.
Также он подтвердил, что на 24 января действительно планировался обмен военнопленными между Россией и Украиной. В частности, на него выехали работники Офиса омбудсмена, ведь они сразу:
- проводят анализ состояния возвращенных украинцев;
- официально фиксируют условия содержания Украиной российских пленных. В частности, формируют отчет, который предоставляют международным организациям, чтобы потом юридически опровергать все незаконные заявления Кремля. Ведь Украина придерживается Женевских конвенций.
"Согласно Женевских конвенций: полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне тех, кто удерживает их. И также страна, которая транспортирует военнопленных должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных Международный комитет Красного Креста. В этом случае – эта ответственность на России", – заверил уполномоченный.
Россия могла запланировать пропагандистскую информационную кампанию
По его словам, пока нет никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей.
На мой взгляд, это яркий пример, когда Россия запланировала пропагандистскую информационную кампанию против Украины. Считаю, что враг и в дальнейшем будет использовать тему военнопленных, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины и уменьшить поддержку нашего государства партнерами,
– заявил Дмитрий Лубинец.
Он добавил, что Украина требует прозрачного международного расследования падения самолета Ил-76. Кроме того, чиновник сказал, что он уже направил письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста:
- по вопросу, были ли они проинформированы Россией о перемещении военнопленных самолетом;
- с обращением, чтобы представители этих организаций присоединились к осмотру места происшествия.
Падение самолета Ил-76: кратко
- Российский самолет Ил-76 упал ориентировочно в 11:15 24 января над Белгородской областью России. Вражеское минобороны сразу заявило, что якобы на борту было 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и трое тех, кто сопровождал украинцев.
- Однако Максим Колесников, который лично прошел через российский плен, назвал это заявление России бредом. Ведь в случае, когда его везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было примерно 20 человек из их военной полиции.
- В СБУ открыли производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Служба безопасности проводит расследование.
- В Офисе Президента заявили, что комментарии будут позже, ведь нужно время, чтобы уточнить все данные.