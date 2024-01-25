Франция отклонила запрос России о немедленном созыве Совбеза ООН по сбитому Ил-76
Утром в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Российское минобороны заявило, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.
Впоследствии в ГУР подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен пленными. Впрочем, в ведомстве добавили, что пока нет информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого самолета.
Смотрите также Самолет Ил-76 не могли сбить ракетой ЗРК Patriot, – OSINT-аналитик
Франция отказала в проведении срочного заседания по Ил-76
Тем временем оккупанты не сидят на месте. Они пытаются вывернуть историю с самолетом в свою пользу и обвинить Украину. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пригласил о созыве немедленного заседания Совбеза в связи с крушением самолета Ил-76.
Впрочем, председательствующая в ООН Франция отказала стране – агрессорке. Как пишут росСМИ, Париж предложил перенести заседание по катастрофе на 17:00 25 января (00:00 26 января по Киеву).
Зеленский прокомментировал падение Ил-76
Президент Украины отложил региональные поездки в центральные области, а также встречи касательно поздравлений его с днем рождения до выяснения обстоятельств инцидента с Ил-76 в Белгородской области.
Глава государства заявил, что оккупанты снова играют чувствами родных военнопленных и пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе.
Зеленский подчеркнул, что провел совещания с военным руководством страны. В частности, ГУР занимается установлением судьбы военнопленных, которых должны были обменять 24 января.
Кроме того, он отметил, что Украина будет настаивать на международном расследовании инцидента.
Ил-76 упал под Белгородом: что известно
- Утром 24 января СМИ сообщили об сбитие Ил-76 под Белгородом.
- Минобороны страны-агрессоры заявили, что на борту находились более 60 украинских военнопленных. Их везли на обмен.
- В ГУР отметили, что обмен действительно планировался. Впрочем, в разведке не могут подтвердить или опровергнуть, что на борту находились именно украинцы.
- В то же время в СМИ говорят, что самолет мог перевозить ракеты С-300.
- Российские пропагандисты опубликовали список пленных, находившихся в сбитом самолете. Как установили в СМИ, одного из них обменяли в начале года.
- Известно, что за час до того как разбился Ил-76, в Белгородской области работала ПВО. Как сообщали местные власти, российская противовоздушная оборона сбила беспилотник. Вероятно, оккупанты могли сбить и свой самолет.