Почему Ил-76 упал в Белгороде: фронтовая сводка от Свитана

С самого утра в Белгороде очень тревожно. Недалеко от города был сбит военный самолет, на борту которого находились несколько десятков человек.

Что могло стать причиной такой аварии в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Падение самолета в Белгороде

24 января в Белгородской области упал российский самолет Ил-76. По предварительной информации, на борту находились около 73 человек. Также судно могло переносить ракеты к установкам С-300.

В то же время российские телеграм-каналы начали писать, что на борту находились 65 украинских военнопленных. На это украинский Координационный штаб заявил, что "они и другие профильные подразделения собирают и анализируют всю необходимую информацию", и призвал воздержаться от распространения непроверенных данных.

Свитан объяснил, что авиакатастрофа произошла в 80 километрах от линии фронта, поэтому остается вопросом, могли ли его сбить украинские установки С-300. Поскольку россияне обстреливали в этот день Харьков, это могла быть их ракета.

Вариантов два: или это так называемый "дружественный огонь" или спецоперация уже Вооруженных Сил Украины по уничтожению ракет к С-300, которые перевозил Ил-76, но это довольно сложная операция, очень усложнена дальностью,

– прокомментировал полковник запаса.

Украина получит новое оружие

Важным событием на международной арене стала очередная встреча в формате "Рамштайн". Там союзники Украины договорились о передаче дальнобойных снарядов, не называя номенклатуры.

Спикер Министерства обороны Украины заявил, что в ВСУ появится то оружие, которого еще не было раньше.

Свитан предположил, что это могут быть ракеты. ATACMS дальностью 300 километров или ракеты Taurus дальностью более 500 км. Хотя Германия пытается сейчас модифицировать эти ракеты на дальность до 300 километров.

По мнению военного аналитика, Украине сейчас необходимо уничтожать военные объекты в Москве. Если партнеры не дадут на это разрешение, будут использоваться украинские средства дальнего поражения, которые, вероятно, будут поставлены на серийное производство.

У нас эти ракеты были и есть, если ускорить производство типов "Нептун" или "Гром-2" и дотянуть их дальность до 500 километров, а это возможно технически, то мы будем работать по военным объектам в Москве,

– добавил полковник в запасе.

"Хлопок" в Гранитном

После мощного "хлопка" в Донецке следующей целью стало временно оккупированное село Гранитное в Донецкой области. Там, по сообщениям Петра Андрющенко, произошло попадание в места, где россияне строят железнодорожную дорогу, в том числе мост через реку Кальмиус.

К тому же там расположено большое количество воинских частей врага.

Мост и железную дорогу россиян мы уже повредили, в этом году они вряд ли его достроят, потому что туда достают украинские Himars,

– заметил Свитан.