Що могло стати причиною такої аварії, в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Падіння літака в Бєлгороді

24 січня в Бєлгородській області впав російський літак Іл-76. За попередньою інформацією, на борту було близько 73 осіб. Також судно могло переносити ракети до установок С-300.

Водночас російські телеграм-канали почали писати про те, що на борту перебувало 65 українських військовополонених. На це український Координаційний штаб заявив, що "вони та інші профільні підрозділи збирають та аналізують всю необхідну інформацію" і закликали утриматися від поширення неперевірених даних.

Світан пояснив, що авіатроща відбулася за 80 кілометрів від лінії фронту, тому залишається питанням, чи могли його збити українські установки С-300. Оскільки росіяни обстрілювали цього дня Харків, це могла бути саме їхня ракета.

Варіантів два: або це так званий "дружній вогонь" або спецоперація уже Збройних Сил України зі знищення ракет до С-300, які перевозив Іл-76, але це доволі складна операція, яку дуже ускладнювала дальність,

– прокоментував полковник запасу.

Україна отримає нову зброю

Важливою подією на міжнародній арені стала чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Там союзники України домовилися про передачу далекобійних снарядів, не називаючи номенклатури.

Речник Міністерства оборони України заявив, що в ЗСУ з'явиться та зброя, якої ще не було раніше.

Світан припустив, що це можуть бути ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів або ракети Taurus дальністю понад 500 кілометрів. Хоча й Німеччина намагається зараз модифікувати ці ракети на дальність до 300 кілометрів.

На переконання військового аналітика, Україні зараз необхідно знищувати військові об'єкти у Москві. Якщо партнери не дадуть на це дозвіл, тоді будуть використовуватися українські засоби дальнього ураження, які, ймовірно, будуть поставлені на серійне виробництво.

У нас ці ракети були і є, якщо прискорити виробництво типів "Нептун" чи "Грім-2" і дотягнути їхню дальність до 500 кілометрів, а це можливо технічно, то ми працюватимемо по військових об'єктах в Москві,

– додав полковник в запасі.

"Бавовна" в Гранітному

Після потужної "бавовни" в Донецьку, наступною ціллю стало тимчасово окуповане село Гранітне в Донецькій області. Там, за повідомленнями Петра Андрющенка, відбулося влучання в місця, де росіяни будують залізничну дорогу, зокрема, міст через річку Кальміус.

До того ж там розміщені велика кількість військових частин ворога.

Міст і залізничну дорогу росіян ми вже пошкодили, цьогоріч вони навряд його добудують, бо туди дістають українські Himars,

– зауважив Світан.