Российские дроны падают в Румынии, а НАТО все еще молчит: Столтенберг объяснил почему

На территории Румынии несколько раз находили обломки российских "Шахедов". Генсек НАТО заявил, что Альянс не прибегал к ответу, потому что не видит в действиях страны-агрессоры умысла.

Йенс Столтенберг 28 сентября прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с президентом Зеленским. В ходе пресс-конференции генсек НАТО, в частности, прокомментировал молчаливую реакцию Альянса на падение российских дронов или их обломков в Румынии и Польше, передает 24 Канал.

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"Они не намеренно"

В сентябре в Румынии трижды подряд находили на своей территории остатки беспилотников страны-агрессоры. Впрочем, каждый раз НАТО ограничивалось заявлениями о том, что нет доказательств того, что Россия намеренно нарушила воздушное пространство страны-члена Альянса.

И на этот раз Столтенберг не удосужился на другой ответ.

У нас нет признаков того, что это было преднамеренной атакой на страну-союзника НАТО,

– заявил генсек.

В то же время он подчеркнул, что Альянс реагирует на такие случаи укреплением своей восточной границы, в частности, перебрасыванием в Румынию дополнительного количества истребителей, чтобы те патрулировали ее воздушное пространство.

Дроновые прилеты в Румынии