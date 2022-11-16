"Теперь там есть свой Белгород": пропагандисты наперебой реагируют на падение ракет в Польше
15 ноября российские ракеты упали на территории Польши в селе Пшеводов. На это уже отреагировали циничные пропагандисты.
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала падение ракет в Польше. Об этом сообщает 24 канал.
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Как пропагандисты реагируют на падение ракет в Польше
Симоньян подтвердила, что Россия нанесла ракетный удар по территории Польши.
Вот и в Польше появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?
– написала она в своем телеграм-канале.
Впоследствии Симоньян написала: "Добрый вечер, 1962 год" , намекая на Карибский кризис.
Также пропагандисты говорят, что перед тем, как "обвинять Россию, которая может стереть Польшу в ядерную пыль, нужны доказательства".
Кроме того, они обвиняют в инциденте Украину или Великобританию.
"Со значительно большей вероятностью, если в Польшу что-то и прилетело, то украинская С-300, или какой-то БПЛА "Рейс", – утверждают российские пропагандисты.
Падение российских ракет в Польше: что известно
- Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября во время массированной ракетной атаки.
- СМИ пишут, что две ракеты попали в селе Пшеводов. К сожалению, погибли 2 человека.
- Российского посла срочно вызвали в МИД Польши .
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами.
- Также Зеленский провел срочный разговор с Анджеем Дудой.
- Кстати, Польша привела войска в боевую готовность.
- Падение ракет прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк . По его словам, удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".
- В настоящее время Варшава изучает вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности. Эта статья предусматривает созыв всех членов Североатлантического союза.
- Польский президент созывает Совбез страны и настаивает на срочной встрече членов НАТО. Она состоится 16 ноября.
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