В Польше упала, вероятно, украинская ракета: обозреватель уверен, что в этом и была цель России

На территорию Польши 15 ноября упала ракета, которую могли использовать силы обороны Украины для противодействия российской массированной атаке. Не исключено, что именно на это был расчет страны-агрессора.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что подобные инциденты России могут повториться еще не раз.

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Могла ли это быть спланированная атака России

Мусиенко считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Западные лидеры ошибаются, демонстрируя нерешительность и несколько слишком осторожную позицию по отношению к Москве, когда говорят, что это была неспланированная российская атака.

Это была полностью спланированная русская атака. Как раз эта атака и заключалась в том, чтобы возник инцидент подобного рода, когда на границе практически происходят обстрелы.

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, россияне сознательно вводили координаты, которые были максимально близки к польской границе, или координаты, которые уже даже были за территорией Украины. Наши же средства противовоздушной обороны, выполняя определенные Конституцией Украины задачи и возложенные на них законодательством обязанности, защищали воздушное пространство своей страны. И произошло так, что ракета упала на территории Польши.

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В чем заключалась цель России

Мусиенко отметил, что, в принципе, это первая проба пера России, то есть оккупанты впервые протестовали реакцию НАТО. Продолжение следует, вероятно, еще подобная атака, и даже не одна. Они будут заключаться в обострении ситуации и создании еще больших инцидентов.

То есть цель России была в любом случае, чтобы тем или иным способом или украинская ракета зенитно-ракетных комплексов, защищающих наше небо, или непосредственно обломки российской ракеты, или непосредственно российская ракета упала либо прямо на границе с Польшей, либо на польской территории,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он уверен, что в этом и заключалась цель России. А уже потом оккупанты выдали это так, что инцидент произошел в результате того, что Украина сбила ракету, а они специально не целились.

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