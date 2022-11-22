В AP уволили журналиста, который написал, что в Польше упала российская ракета

На прошлой неделе во время очередного массированного ракетного удара по Украине на территорию Польши упала ракета. Об этом сообщил ряд журналистов по всему миру, в том числе сотрудник AP.

Впрочем, в понедельник 21 ноября стало известно, что из издания Associated Press репортер был уволен. Якобы он распространил ложную информацию об упавшей в Польше ракете, ведь в своем материале обвинил в инциденте Россию.

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Уволили после расследования

Известно, что без работы остался 35-летний Джеймс ЛаПорт. Его уволили после того, как в издании было проведено короткое расследование. Это подтвердили изданию The Washington Post коллеги репортера.

Заметим, что через несколько часов после падения ракеты в Польше, в AP опубликовали новость, в которой сослались на чиновника разведки США. По его словам, российские ракеты пересекли границу с Польшей, страной-членом НАТО.

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Эту новость растиражировали СМИ по всему миру. Вскоре в AP решили скорректировать публикацию. В ней уже сослались на неназванного американского чиновника. В обновленной новости говорилось, что анонимный источник ошибался. Также в нем отметили, что "дальнейшие сообщения показали, что ракеты были российского производства и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты от нападения России".

Напомним, что официальные лица как в Польше, так и Европейском Союзе заявили, что на территорию страны упала именно украинская ракета ПВО. Она могла сбиться с курса и пересечь границу, унеся жизни двух мирных жителей соседнего государства.

К слову, сам ЛаПорт отказался комментировать свое увольнение. Известно, что он – бывший морской пехотинец США, служивший в Афганистане. Он присоединился к команде AP в апреле 2020 года, после нескольких лет работы внештатным репортером. ЛаПорта занимался освещением военных дел и национальной безопасности.

Спикер AP Лорен Истон сказала, что для миссии издания важны строгие редакционные стандарты и практика. И эти стандарты в AP пытаются придерживаться. В частности, если речь идет об использовании анонимных источников.

Если наши стандарты нарушаются, мы должны принять меры, необходимые для защиты целостности новостей. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основываются на единичных инцидентах,

– подчеркнула она.

Внутри издания были недоразумения

Журналисты обнаружили определенную путаницу и недоразумение при подготовке этого материала. Известно, что ЛаПорта около 13.30 по восточному времени направил письмо с информацией от американского чиновника. Редактор, получивший это письмо, спросил, можно ли будет публиковать информацию сразу же. Или же потребуется подтверждение от другого источника или от самой Польши.

Второй редактор, после дальнейшего обсуждения, сказал, что "проголосовал бы" за публикацию, добавив: "Я не могу представить, что сотрудник разведки США ошибся в этом". Известно, что ЛаПорт обоим редакторам сообщил, что старший редактор проверил источник и он получил одобрение.

Напомним, что накануне стало известно, что польская прокуратура против того, чтобы Украина участвовала в расследовании падения ракет. Якобы нет юридических возможностей совместно изучать инцидент, произошедший 15 ноября в Пшеводуве, близ границы с нашим государством.

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