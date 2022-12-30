Провокация российских войск или вагнеровцев, – Жданов о найденных обломках ракеты в Беларуси

В четверг утром, 29 декабря, во время десятого массированного ракетного обстрела Украины в Беларуси заявили, что сбили ракету зенитного комплекса С-300. Ее якобы выпустила Украина.

Об этом официально заявило белорусское министерство обороны. По его данным обломки сбитой ракеты обнаружили на территории сельскохозяйственного поля в селе Горбаха Брестской области.

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Заявление Беларуси – классическая операция под чужим флагом

Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что это заявление не что иное, как операция под чужим флагом, которую могли провести российские войска или представители ЧВК "Вагнера", прибывшие на украинско-белорусскую границу. Более того, он и раньше предполагал, что эта ЧВК будет совершать провокации.

На это указывает и ряд признаков. Первый состоит в том, что белорусская сторона опубликовала фотографию только хвостовой части ракеты, которая действительно похожа на С-300, однако не показала ее серийный номер, который должен находиться именно на хвостовой части.

Вот вам провокация номер один. С-300 – наиболее распространенный комплекс, который Советский Союз клепал сотнями штук и продавал его налево, направо. Никто не показывает серийный номер ракеты, а на двигателе, на хвостовой части он 100% есть. И по серийному номеру очень просто обнаружить, какой части принадлежит эта ракета, в каком году ее выпустили, а также отследить ее путь по складам и воинским частям,

– подчеркнул Олег Жданов.

ПВО не может сбить эту ракету

Второй признак, намекающий на провокацию, заключается в том, что С-300 – это сверхзвуковая ракета небольшой дальности полета. И за 10 месяцев полномасштабной войны Украина на практике проверила, насколько огромной проблемой является сбивание таких ракет.

Даже если она была выпущена в режиме земля-воздух, а не земля-земля, как это делает Российская Федерация, то 200 километров она преодолевает за короткий промежуток времени. Ни одно средство ПВО, которое есть на вооружении белорусской или российской армии, и в нашей, кстати, также, по состоянию на сегодняшний день не успевает отреагировать и сбить эту ракету как воздушную цель,

– подчеркнул военный эксперт.

Украина надеется, что суперсовременные системы, типа IRIS-Т или NASAMS, которые сейчас нам передают страны-партнеры, с реакцией в 5-10 секунд после обнаружения цели будут успевать сбивать эти ракеты. Однако белорусская система ПВО, по словам Олега Жданова, ну никак не могла сбить такую ракету.

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