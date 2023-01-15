В Молдове в обломках ракеты нашли 80-килограммовую взрывчатку

На территорию Молдовы снова упали обломки российской ракеты. Это произошло 14 января во время очередной массированной атаки россиян по Украине.

Чуть позже расследовательная группа обнаружила в обломках ракеты взрывчатку. Из-за риска, что боевая часть сдетонирует, охранную зону на месте падения увеличили.

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Среди обломков была боевая часть с 80-килограммовой взрывчаткой

По сообщению МВД Молдовы, оперативная группа по документированию IGPF и IGP обнаружила в обломках российской ракеты боеголовку со взрывчаткой. Зону охраны объекта сразу увеличили, а национальную и пограничную полицию привлекли к защите периметра.

В обломках ракеты, упавшей вчера в районе Ларги, обнаружили взрывное устройство. Гражданам рекомендуют не приближаться к охранной зоне, где обнаружена взрывчатка,

– отметили в ведомстве.

Известно, что в части ракеты содержится около 80 килограммов взрывчатого вещества. Местных жителей просят не приближаться к месту событий из-за угрозы детонации.

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