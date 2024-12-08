Асад ушел с поста президента, –в Кремле впервые отреагировали на события в Сирии

Башар Асад потерял власть в Сирии. Главным союзником диктатора годами была Россия.

Во время стремительного наступления повстанцев Путин фактически бросил Асада на произвол судьбы. Теперь в МИД страны-агрессора выступили с заявлением, передает 24 Канал.

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В МИД РФ заявили, что президент Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта покинул президентский пост и Сирию, а также, якобы, дал указание мирно передать власть. Россия, заявили чиновники, якобы участвовала в переговорах.

Военные на базах РФ в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, угроз их безопасности сейчас нет.