Румыния "открестилась" от залетевших на ее территорию российских дронов

В Румынии отрицают, что на ее территорию упали российские дроны. В Минобороны заявили, что средства нападения России на Украину никогда не были прямой угрозой для их страны.

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что "категорически опровергает информацию" о том, что в ночь с 3 на 4 сентября российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии.

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Позиция Румынии по поводу падения российских беспилотников

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что во время атаки на Измаил в ночь на 4 сентября российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. В стране категорически отрицают эту информацию.

Структуры, отвечающие за Министерство национальной обороны, в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате российских атак с использованием дронов, как вчера вечером, так и с субботы по воскресенье, на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии,

– заявило Минобороны страны.

Также министерство заявило, что оно "приняло повышенные меры бдительности" на суше, на море и в воздушном пространстве страны и "вносит свой вклад в укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге в соответствии с национальными и союзническими планами".

Отметим, что сообщение на англоязычной версии сайта выглядит по-другому. Оно не столь категорично, хотя там также отмечается, что атаки российских беспилотников "не составляли никакой прямой военной угрозы" для Румынии.

Что известно о ночной атаке