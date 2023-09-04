Румыния "открестилась" от залетевших на ее территорию российских дронов
Источник:Министерство обороны Румынии
В Румынии отрицают, что на ее территорию упали российские дроны. В Минобороны заявили, что средства нападения России на Украину никогда не были прямой угрозой для их страны.
Министерство национальной обороны Румынии заявило, что "категорически опровергает информацию" о том, что в ночь с 3 на 4 сентября российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии.
Смотрите также У Зеленского отреагировали на падение российских "Шахедов" в Румынии
Позиция Румынии по поводу падения российских беспилотников
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что во время атаки на Измаил в ночь на 4 сентября российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. В стране категорически отрицают эту информацию.
Структуры, отвечающие за Министерство национальной обороны, в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате российских атак с использованием дронов, как вчера вечером, так и с субботы по воскресенье, на инфраструктуру в районе украинских портов на Дунае. Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии,
– заявило Минобороны страны.
Также министерство заявило, что оно "приняло повышенные меры бдительности" на суше, на море и в воздушном пространстве страны и "вносит свой вклад в укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге в соответствии с национальными и союзническими планами".
Отметим, что сообщение на англоязычной версии сайта выглядит по-другому. Оно не столь категорично, хотя там также отмечается, что атаки российских беспилотников "не составляли никакой прямой военной угрозы" для Румынии.
Что известно о ночной атаке
- В ночь на 4 сентября Россия выпустила по Украине 32 "Шахеда", из которых 23 удалось сбить. Оккупанты нацелили их на Одесскую и Днепропетровскую области.
- Большинство "Шахедов" летели в Одесскую область, атакуя припортовую инфраструктуру. Атака длилась 3,5 часа – все это время оккупанты атаковали юг региона. Всего в небе над Одесской области сбили 17 дронов-камикадзе.
- К сожалению, есть попадания в населенных пунктах Измаильского района. Известно о повреждениях складских и производственных зданий, сельхозтехнике и оборудовании промышленных предприятий. Однако, к счастью, никто не пострадал.