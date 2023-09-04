Летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это пограничный инцидент, не входящий в военные рамки. К тому же он заметил, что такая реакция румынского руководства в целом верна.

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Не нужно доказывать

Очень сложно определить, намеренно ли российский дрон оказался на территории Румынии. А если это не намеренно, то вообще нет смысла поднимать какую-то волну, кроме политической и дипломатической. Такие вопросы иногда решают в закрытом режиме.

Такого рода инцидент останется среди так называемых пограничных конфликтов. Нет смысла эту тему поднимать. По мнению Свитана, нашим дипломатам не нужно доказывать румынам, что несколько дронов упали на их территории.

"Если бы они хотели их заметить, они бы их заметили. Это их территория и им принимать решение, как реагировать в таком случае", – сказал военный эксперт.

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Дайте нам ЗРК

В МИД и Офисе Президента апеллируют к этому случаю и говорят, что это должно заставить наших партнеров поставлять больше систем противовоздушной и противоракетной обороны Украине для того, чтобы совместными действиями остановить Россию.

Это правильное заявление. Так и нужно подавать, а то в конце концов докажем румынам, что по ним бьют, то они потом ЗРК у себя оставят. Надо быть немного гибче с этим. Наоборот, по нам бьют, поэтому дайте нам ЗРК,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что Украине нужно получить разрешение от румын работать нашим ПВО и на их территории. Этот вопрос в свое время был обсужден с поляками. Нашему государству нужно прикрываться, увеличивать системы ПВО, поэтому пусть румыны передадут свои ЗРК и мы будем со своей территории уничтожать над их территорией "Шехеды",

"А то выходит, что мы у румынов хотим попросить ЗРК и тут же доказываем, что по Румынии тоже летят "Шахеды", – подытожил военный эксперт.

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