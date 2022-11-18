Эта шумиха отодвинула главную проблему, – Пионтковский о падении ракеты в Польше

Шумиха вокруг падения ракеты в Польше отодвинула главную проблему на задний план. Позиция НАТО не изменится, в войну альянс вступать не будет, но должен усилить помощь Украине еще больше.

Такое мнение 24 канала озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что правительство Польши указало, когда ждать результатов расследования .

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Шумиха отодвинула главную проблему

Пионтковский рассказал, что шум вокруг падения ракет в Польше отодвинул главную проблему. Все Западные государства выразили позицию, что чья бы ракета не упала в Польше, виновата Россия, а не Украина. Это Москва обстреливает украинцев, имеющих право защищаться всеми доступными методами.

Было бы хорошо прекратить эти дискуссии и сконцентрироваться на главном вопросе наказания России за то, что она продолжает геноцид украинского народа. Какие меры военного характера наши союзники должны применить, чтобы ее остановить,

– отметил российский публицист из США.

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Ничего нового от НАТО мы не увидели

Он продолжил, что ничего нового от НАТО мы не увидели. Надо принимать наших Западных партнеров такими, какие они есть, ведь воевать с Россией они не хотят. Однако нужно заставить их усилить военную помощь, потому что благодаря ей удалось завоевать стратегическую инициативу.

"В администрации Байдена есть 2 подхода с четкими формулировками. Один подход Остина и Блинкена – цель США в войне – победа Украины. Второй подход Салливана – это не допустить поражение Украины, которое США и Украина уже достигли", – отметил Пионтковский.

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