Эта шумиха отодвинула главную проблему, – Пионтковский о падении ракеты в Польше
Шумиха вокруг падения ракеты в Польше отодвинула главную проблему на задний план. Позиция НАТО не изменится, в войну альянс вступать не будет, но должен усилить помощь Украине еще больше.
Такое мнение 24 канала озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что правительство Польши указало, когда ждать результатов расследования .
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Шумиха отодвинула главную проблему
Пионтковский рассказал, что шум вокруг падения ракет в Польше отодвинул главную проблему. Все Западные государства выразили позицию, что чья бы ракета не упала в Польше, виновата Россия, а не Украина. Это Москва обстреливает украинцев, имеющих право защищаться всеми доступными методами.
Было бы хорошо прекратить эти дискуссии и сконцентрироваться на главном вопросе наказания России за то, что она продолжает геноцид украинского народа. Какие меры военного характера наши союзники должны применить, чтобы ее остановить,
– отметил российский публицист из США.
Пионтковский о падении ракеты в Польше: смотрите видео
Ничего нового от НАТО мы не увидели
Он продолжил, что ничего нового от НАТО мы не увидели. Надо принимать наших Западных партнеров такими, какие они есть, ведь воевать с Россией они не хотят. Однако нужно заставить их усилить военную помощь, потому что благодаря ей удалось завоевать стратегическую инициативу.
"В администрации Байдена есть 2 подхода с четкими формулировками. Один подход Остина и Блинкена – цель США в войне – победа Украины. Второй подход Салливана – это не допустить поражение Украины, которое США и Украина уже достигли", – отметил Пионтковский.
Падение российских ракет в Польше: последние новости
- Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о взрыве в населенном пункте Польши , расположенном вблизи границы с Украиной.
- В Польше 15 ноября упали 2 ракеты. После этого российская пропаганда, вероятнее всего, постарается достичь собственных информационных целей в стране.
- В польском поселке Пшеводов 15 ноября рухнули ракеты. Жертвами стали 2 человека .