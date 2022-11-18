Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист з США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що уряд Польщі вказав, коли чекати результатів розслідування.
До теми Чому злякалася Росія, коли ракета впала в Польщі: пояснення російського журналіста
Галас відсунув головну проблему
Піонтковський розповів, що галас довкола падіння ракет у Польщі відсунув головну проблему. Усі Західні держави висловили позицію, що чия б ракета не впала в Польщі, винна Росія, а не Україна. Це Москва обстрілює українців, які мають право захищатись усіма доступними методами.
Було б добре припинити ці дискусії і зосередитись на головному питанні покарання Росії за те, що вона продовжує геноцид українського народу. Які міри військового характеру наші союзники повинні застосувати, щоб її зупинити,
– зазначив російський публіцист з США.
Піонтковський про падіння ракети в Польщі: дивіться відео
Нічого нового від НАТО ми не побачили
Він продовжив, що нічого нового від НАТО ми не побачили. Треба приймати наших Західних партнерів такими, як вони є, адже воювати з Росією вони не хочуть. Однак треба змусити їх посилити військову допомогу, бо завдяки їй вдалось вибороти стратегічну ініціативу.
"В адміністрації Байдена є 2 підходи з чіткими формулюваннями. Один підхід Остіна і Блінкена – ціль США у війні – перемога України. Другий підхід Саллівана – це не допустити поразку України, яку США й Україна вже досягли", – зауважив Піонтковський.
Падіння російських ракет у Польщі: останні новини
- Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 15 листопада. Згодом стало відомо про вибух у населеному пункті Польщі, розташованому поблизу кордону з Україною.
- У Польщі 15 листопада впали 2 ракети. Після цього російська пропаганда, найімовірніше, намагатиметься досягти власних інформаційних цілей в країні.
- У польському селищі Пшеводів 15 листопада впали ракети. Жертвами стали 2 людини.