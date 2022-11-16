Самолет НАТО отследил упавшую на территории Польши ракету, – CNN

Во время массированной атаки оккупантов 15 ноября 2 российские ракеты упали на территории Польши. Самолет НАТО отследил одну из них.

Военный представитель Альянса рассказал, что самолет НАТО, пролетавший над Польшей, отследил упавшую в стране ракету. Из-за взрыва тогда погибли 2 человека.

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Кто запустил ракету – неизвестно

По словам чиновника, информация по радиолокационным следам была предоставлена НАТО и Польше.

Представитель НАТО не сообщил, кто запустил отслеживающуюся на территории Польши ракету и откуда она была выпущена.

Падение российских ракет в Польше: что известно

В польском МИДе подтвердили, что на территории Польши упала ракета российского производства и убила двух человек. Поэтому министр иностранных дел Збигнев Рау вызывает посла России для объяснений.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.

В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.

Варшава изучает вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности. Эта статья предусматривает созыв всех членов Альянса.

Польский президент созывает Совбез страны и настаивает на срочной встрече членов НАТО. Эта встреча состоится уже 16 ноября.

Самолеты НАТО проводят регулярное наблюдение в Украине с момента начала российского вторжения. Самолет, который во вторник, 15 ноября, пролетал над Польшей, наблюдал за происходящим в Украине.

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