Российская ракета упала в Польше: активист сказал, почему ПВО могла сознательно не сбивать ее

В конце апреля власти Польши подтвердили падение обломков объекта похожего на ракету недалеко от города Быдгощ, на них также были обнаружены надписи на русском языке. Сейчас неизвестно, упала ли ракета в том месте, была ли привлечена польская ПВО. Однако, если ее не использовали, для этого может быть одна причина.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из Польши Ришард Купидура. Он подчеркнул, что делать предварительные выводы касательно инцидента с ракетой рано. Этот случай требует дополнительного исследования.

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Общественный деятель рассказал, что полный отчет по этому инциденту сейчас готовит Технический институт Воздушных сил Польши. В нём можно будет узнать больше деталей.

Однако предварительные выводы говорят о том, что, вероятнее всего, эта ракета Х-55 была выпущена с территории Беларуси ориентировочно в середине декабря. Из-за погодных условий тогда обломки не были обнаружены. Они были найдены случайным человеком уже в конце апреля.

Почему ПВО могли не использовать

Купидура подчеркнул, что этот инцидент можно оценивать по-разному. Вероятно, ракета была лишена боеголовки, то есть ее могли использовать для того, чтобы истощить силы ПВО.

Не обязательно говорить о том, что польское ПВО не сработало. Когда такой объект залетает на территорию, в этом случае Польши это отслеживается, но решение о его потенциальном сбитии принимается не обязательно. Его принимают, когда есть вероятность, что ракета повредит гражданские объекты, например,

– добавил говорящий.

Он предположил, если траектория полета ракеты была с конечной точкой, где она и упала, не повредив ни одного объекта, возможно, не было необходимости ее сбивать и привлекать всю мощность ПВО.

Купидура об обломках ракеты на территории Польши: смотреть видео

Подробности инцидента с падением ракеты в Польше