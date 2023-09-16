Трагедия на авиашоу в Италии: 5-летняя девочка погибла, а ее братик получил ожоги

В районе итальянского города Турин упал самолет пилотажной группы Frecce Tricolori. К сожалению, он задел машину, в которой сидели дети.

В районе Турина 16 сентября пилотажная группа Frecce Tricolori проводила тренировочные полеты. Они готовились к авиашоу, которое запланировано на 17 сентября.

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Подробности трагедии в Италии

Очевидцам удалось запечатлеть момент трагедии. На кадрах видно, как двигаются 2 группы самолетов. Вдруг один из штурмовиков отклоняется от звена и начинает терять высоту. Через несколько секунд пилот катапультируется, а воздушный транспорт падает и взрывается. После этого за забором появляются большие столбы огня и дыма.

Люди запечатлели момент падения самолета: смотрите видео из соцсетей



В результате самолет Aermacchi MB-339-PAN упал недалеко от аэропорта. К сожалению, он при падении задел машину, в которой находились дети и их родители. Из-за этого 5-летняя девочка погибла от ожогов. Ее 12-летний братик, мама и отец выжили, но тоже получили ожоги. Этих членов семьи госпитализировали.

Также госпитализировали пилота, тоже получившего ожоги. По предварительной информации, его самолет столкнулся с птицей и сгорел.

Фото с места трагедии в Италии / Фото Leggo



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