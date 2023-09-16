В районі Турина 16 вересня пілотажна група Frecce Tricolori проводила тренувальні польоти. Вони готувалися до авіашоу, яке заплановане на 17 вересня.

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Подробиці трагедії в Італії

Очевидцям вдалося зафільмувати момент трагедії. На кадрах видно, як рухаються 2 групи літаків. Раптом один зі штурмовиків відхиляється від ланки та починає втрачати висоту. Через кілька секунд пілот катапультується, а повітряний транспорт падає і вибухає. Після цього за парканом з'являються великі стовпи вогню та диму.

Люди зафільмували момент падіння літака: дивіться відео з соцмереж



В результаті літак Aermacchi MB-339-PAN впав неподалік аеропорту. На жаль, він при падінні зачепив автівку, у яких перебували діти та їхні батьки. Через це 5-річна дівчинка загинула від опіків. її 12-річний братик, мама та батько вижили, але теж отримали опіки. Цих членів родини госпіталізували.

Також ушпиталили пілота, який теж отримав опіки. За попередньою інформацією, його літак зіткнувся з птахом та згорів.

Кадри з місця трагедії в Італії / Фото Leggo



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