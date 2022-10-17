Военный Су-34 упал на многоэтажку в российском Ейске: все, что известно

Сегодня, 17 октября, в России в городе Ейске на многоэтажку упал военный самолет Су-34. Пилоты катапультировались, но есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

Из-за падения военного самолета в Ейске загорелась многоэтажка. Все, что известно об инциденте – читайте в материале 24 канала.

В российском Ейске военный самолет упал на многоэтажку: она в огне – видео разрушений

В результате авиакатастрофы Ейска загорелась многоэтажка

На кадрах, которыми делились очевидцы, было видно, что рядом с местом падения воздушного судна загорелась девятиэтажка. Информацию официально подтвердили российские власти. Огонь охватил целый подъезд. По словам очевидцев, пожар охватил все этажи — с 1 по 9. Всего сообщается, что огонь задел примерно 30 квартир.

Спасатели на помощь не слишком спешат – сначала тушение пожара не могли начать из-за вторичной детонации. Впоследствии боекомплект перестал взрываться, но по нормам техники безопасности приближаться сейчас к дому нельзя. Мол, там еще могут находиться неразорвавшиеся боекомплекты.

Почему самолет упал