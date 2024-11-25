Самолет упал на дом в Литве: кто был на борту и что известно о пострадавших
Во время рейса из Германии в Литву самолет разбился возле жилого дома. Среди госпитализированных трое, состояние одного оценивают как критическое.
Утром 25 ноября в Вильнюсе произошла авария грузового самолета, выполнявшего рейс из Германии. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на LRT.
Смотрите также СМИ показали момент падения грузового самолета на дом в Вильнюсе
Что известно об аварии в Литве
На борту находилось четверо членов экипажа: граждане Литвы, Германии и Испании.
В результате трагедии погиб пилот из Испании. Один из членов экипажа, литовец, смог самостоятельно выбраться из обломков и даже пообщаться со спасателями и полицией. Трое других членов экипажа были госпитализированы, при этом состояние одного из них оценивают как критическое.
Испанская компания Swiftair, которой принадлежит самолет, готовит официальный комментарий по поводу инцидента.
Авиакатастрофа в Литве 25 ноября: что известно
- В Вильнюсе грузовой самолет упал рядом с жилым домом, по словам главы Национального центра кризисного менеджмента Вильмантаса Виткаускаса, причиной катастрофы могли быть технические проблемы.
- На борту самолета находились 4 человека, один член экипажа погиб, из дома эвакуировали 12 человек.
- Инцидент произошел недалеко от Вильнюсского аэропорта около 05:28 утра.