Российский Су-24 совершил "жест доброй воли" в поле Ростовской области
Источник:телеграм-канал "Monitor"
Каждый день у российских солдат все меньше высокотехнологичного дорогостоящего вооружения. "Неудачно приземлился" военный самолет на территории государства-оккупанта.
Мониторинг вражеской авиации 9 октября на своей странице в телеграм сообщил, что вражеский самолет Су-24 "прилег отдохнуть" в поле в Ростове. Очевидно, он решил, что лучше упасть на своей родной земле, чем на чужбине – в Украине.
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Что произошло с Су-24
Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале сообщил, что бомбардировщик упал около 11 часов в хуторе Сибирьки. Это около 230 км от временно оккупированного Луганска. По его словам, летчикам удалось катапультироваться.
В мониторинге вражеской авиации с юмором отреагировали на падение Су-24.
Российский Су-24М прилег отдохнуть в Ростовской области. Такое случается, когда нечем ремонтировать самолеты, и заканчивается летный состав,
– написали в телеграм-канале.
Позже информацию о падении самолета и катапультировании экипажа подтвердили в России. Об этом написала пресс-служба Южного военного округа.
Также стоит отметить, что вражеская пропаганда сразу окрестила падение летательного аппарата "жесткой посадкой". По информации России, причиной крушения могут быть "технические неисправности".
Что такое Су-24Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработанный СССР в 70-х годах прошлого столетия. Модернизированный вариант Су-24 находится в вооружении ВСУ. Предназначен он для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям. Работает – во время любых погодных условий.
Источник: Украинский милитарный центр
Разоружение российской армии
С каждым днем у оккупантов все меньше оружия. Большую роль в этом играют, конечно, Вооруженные Силы Украины, однако часто захватчики сами прилагают максимум усилий для того, чтобы воевать без ничего.
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Кроме "использования технически неисправных" Су-24, оккупанты просто-напросто продают свое оружие. Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал 24 каналу, что война для россиян – это возможность начать жизнь сначала. Они продают вооружение, чтобы получить немного денег и выйти на время из материальных затруднений.
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