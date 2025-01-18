Вторая годовщина авиакатастрофы с руководством МВД в Броварах: как чествуют жертв трагедии
18 января 2023 года в Броварах произошла страшная авиакатастрофа. Она унесла жизни тогдашнего руководства МВД Украины, работников ведомства, членов экипажа и гражданских лиц.
Ко второй годовщине этого трагического дня, состоялась церемония возложения цветов и чествования жертв авиакатастрофы, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и Нацгвардию.
Смотрите также Воин, который фиксировал нашу историю: памяти добровольца и фотографа МВД Николая Анацкого
В Киеве почтили память Монастырского и других погибших в катастрофе
В субботу, 18 января, на Байковом кладбище командующий НГУ, руководство МВД, родные и близкие погибших почтили память всех, кого забрала та страшная трагедия.
Эта потеря стала не только личной трагедией для семей, близких, коллег погибших, но и потрясающим ударом для всей страны,
– подчеркнул Игорь Клименко.
Глава МВД добавил, что память о погибших всегда будет жить в наших сердцах.
Церемония возложения цветов на Байковом кладбище: смотрите видео
В то же время МВД еще раз напомнили, что страшная авиакатастрофа унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками министерства:
- Денис Монастырский
- Евгений Енин
- Юрий Лубкович
- Николай Анацкий
- Андрей Маринченко
- Михаил Павлушко
- Татьяна Шутяк
- Александр Василенко
- Константин Коваленко
- Иван Касьянов
- Елена и Милана Пономаренко
- Марина Грановская
- Татьяна Бойченко
К слову, в ноябре 2023 года было завершено досудебное расследование трагедии. В прокуратуре рассказали, что чиновники ГСЧС нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство МВД. Из-за плохой погоды вертолет летел на предельно низкой высоте. Пилот увидел препятствие и, пытаясь избежать его, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.