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18 января 2025, 13:05
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Вторая годовщина авиакатастрофы с руководством МВД в Броварах: как чествуют жертв трагедии

Дмитрий Усик

18 января 2023 года в Броварах произошла страшная авиакатастрофа. Она унесла жизни тогдашнего руководства МВД Украины, работников ведомства, членов экипажа и гражданских лиц.

Ко второй годовщине этого трагического дня, состоялась церемония возложения цветов и чествования жертв авиакатастрофы, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и Нацгвардию.

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В Киеве почтили память Монастырского и других погибших в катастрофе

В субботу, 18 января, на Байковом кладбище командующий НГУ, руководство МВД, родные и близкие погибших почтили память всех, кого забрала та страшная трагедия.

Эта потеря стала не только личной трагедией для семей, близких, коллег погибших, но и потрясающим ударом для всей страны,
– подчеркнул Игорь Клименко.

Глава МВД добавил, что память о погибших всегда будет жить в наших сердцах.

Церемония возложения цветов на Байковом кладбище: смотрите видео

В то же время МВД еще раз напомнили, что страшная авиакатастрофа унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками министерства:

  • Денис Монастырский
  • Евгений Енин
  • Юрий Лубкович
  • Николай Анацкий
  • Андрей Маринченко
  • Михаил Павлушко
  • Татьяна Шутяк
  • Александр Василенко
  • Константин Коваленко
  • Иван Касьянов
  • Елена и Милана Пономаренко
  • Марина Грановская
  • Татьяна Бойченко

К слову, в ноябре 2023 года было завершено досудебное расследование трагедии. В прокуратуре рассказали, что чиновники ГСЧС нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство МВД. Из-за плохой погоды вертолет летел на предельно низкой высоте. Пилот увидел препятствие и, пытаясь избежать его, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.