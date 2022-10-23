В России уже второй военный самолет упал на дом: лётчик-инструктор предположил, что произошло
Военный самолет упал на жилой дом в Иркутске. Это второй случай за месяц, когда российский истребитель потерпел крушение на территории России.
Причины авиакатастроф в Иркутске, а раньше – в Ейске могут быть совершенно разными. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
Обратите внимание Момент падения самолета на дом в Иркутске попал на видео
Самолет Су-30 в Иркутске упал на двухэтажный жилой дом 23 октября.
Могли ли пилоты в Иркутске задохнуться в кабине самолета
Свитан напомнил, что по предположениям российских СМИ, пилоты могли погибнуть еще до падения судна – мол, они могли задохнуться во время полета.
Эта версия не выдерживает критики. Задохнуться в кабине самолета невозможно. Такого просто не может быть, это технически невозможно,
– подчеркнул летчик-инструктор.
"Возможна диверсия на заводе"
Он добавил, что, чтобы говорить о настоящих причинах авиакатастрофы Су-30, нужно дождаться дополнительной информации. В то же время Свитан напомнил, что истребитель вылетел с авиазавода и выполнял испытательный полет.
Можно предположить возможность диверсии, когда что-то ввели и в кислородную систему, и в систему нагнетания воздуха. Диверсию можно произвести на самом заводе. Если там есть люди, которые симпатизируют Украине, они могли провести такую операцию,
– сказал военный эксперт.
Вероятные причины авиакатастрофы в Ейске
Что касается российского Су-34, который вечером 17 октября упал на многоэтажку в Ейске, то, по мнению Свитана, вероятной причиной аварии могли стать технические проблемы.
В Ейске, скорее всего, действительно был отказ системы управления самолета Су-34, в частности из-за отказа двигателей. Здесь либо отказ двигателей, либо отказ системы управления. Или и то, и другое,
– отметил военный эксперт.
По одной из версий, причиной авиакатастрофы в Ейске могло стать то, что самолет мог быть сбит системой российской ПВО.
Могла ли Су-34 в Ейске поразить российская ПВО
Однако, по мнению лётчика-инструктора, такой вариант маловероятен.
Су-34 потерпел крушение на взлете. Вряд ли это российское ПВО. Если брать за основу эту версию, то, вероятно, могло быть столкновение с большой птицей или летательным аппаратом в воздухе,
– предположил Свитан.
Он добавил, что, несмотря на все, наиболее вероятно, что катастрофу вызвала вышедшая из строя техника.
Неграмотные действия пилотов в Ейске
Свитан добавил, что инцидент в Ейске показал неготовность российских пилотов к столь экстренным случаям.
"Заметна недостаточная подготовка пилотов и их профнепригодность. Ведь было нарушено много условий, которые могли бы предотвратить эту катастрофу. Однако самолет разбился, в частности из-за неграмотных действий пилотов", – отметил летчик-инструктор.
О чем свидетельствует частота падения российских самолетов
По словам военного эксперта, в целом повторение инцидента с падением истребителей свидетельствует о серьезных проблемах в России.
- Во-первых, летному составу Воздушно-космических сил Российской Федерации не хватает профессионализма.
- Во-вторых, российская техника не выдерживает боевых нагрузок. Как отметил Свитан, в боях она показывает себя очень плохо, выходит из строя и даже после ремонта снова ломается.
Роман Свитан проанализировал причины падения военных самолетов в России: смотрите видео
В России продолжается "самолетопад": главное
- В российском Иркутске разбился очередной истребитель. Российский самолет влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар. В МЧС России заявили, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета.
- Российский истребитель Су-34 упал на многоэтажку в Ейске 17 октября. В результате удара здание охватило пламенем. Официально сообщили о 15 погибших. Впрочем, на самом деле жертв могло быть гораздо больше.
- В минобороны России утверждают, что самолет в Ейске упал при наборе высоты. Пилоты смогли катапультироваться. По их словам, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что падение военных самолетов в России свидетельствует о технических проблемах у россиян и проблемах с квалификацией и подготовкой пилотов.