В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета оружия Украине на 425 миллионов

Министерство обороны США раскрыло детальное содержание пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Он предусматривает предоставление ракет, поддержки ПВО и ряд других вооружений.

Подробный перечень указали в публикации на сайте Пентагона. Заметим, что пакет оценивается на сумму 425 миллионов долларов.

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Что войдет в пакет помощи Украине

Согласно обнародованной информации, пакет помощи наше государство получит по программе PDA (Presidential Drawdown Authority), в рамках которой вооружение поставляется со складов американской армии.

В него войдут дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS, ракеты RIM-7 и поддержку противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger и боеприпасы класса "воздух-земля". Однако это еще не все.

Пентагон добавил в этот список 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты для комплекса TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, транспортные средства HMMWV, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты, тепловизоры, тренировочное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ, а также запчасти.

США будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции с целью удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии,

– говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Байден объявил новый пакет помощи Украине. Президент США проинформировал о своих усилиях, направленные на увеличение безопасности помощи в течение оставшегося срока его пребывания в должности.