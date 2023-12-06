В Сенате появился обновленный проект финансирования на 111 миллиардов: сколько получит Украина

Украина получает значительную помощь от стран-союзниц, в частности, от США. Недавно в процесс выделения помощи нашему государству были внесены изменения и создан обновленный проект финансирования.

В Сенате 5 декабря был обнародован пакет национальной безопасности стоимостью примерно 111 миллиардов долларов. эти деньги выделены для оказания помощи Украине и Израилю, а также для мер, направленных на южную границу.

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Распределение средств

Из выделенного пакета Украина получит 15 миллиардов долларов на "военную подготовку, обмен разведданными" и "увеличение присутствия в зоне ответственности Европейского командования".

Законопроект также предусматривает 10,6 миллиарда долларов помощи для Израиля. Из них 4 миллиарда долларов на возможности противоракетной обороны, а также 1,2 миллиарда долларов "для ускорения разработки системы противоракетной обороны "Железный луч".

Украине нужна поддержка

В итоге также указано 43,6 миллиарда долларов США на мероприятия, направленные на увеличение мощностей страны по производству оружия и боеприпасов, а также инвестиции в промышленную базу подлодок и увеличение запасов.

Глава Сената по ассигнованиям Петти Мюррей (штат Вашингтон) сказала, что необходимо оказать поддержку Украине в этот ключевой момент. Кроме того, она отметила, что нужно дать понять Путину и другим диктаторам, что они не могут просто выжидать.

Сенаторам давно пора прекратить привязывать партийные и экстремальные иммиграционные предложения к двухпартийным дополнениям,

– сказала она.

Ожидается, что законопроект вынесут на первое процедурное голосование 6 декабря, поскольку демократы предупреждают, что Украине не хватает ресурсов на фоне войны с Россией.

Однако его ждет сложный путь к переходу, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по южной границе.

Реакция Украины

Народный депутат Украины и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы назвала новости о таком распределении финансирования "обнадеживающими", ведь финансирование для нашего государства увеличили.

Основная программа, по которой нам закупают оружие USAI – сумма увеличилась с 12 миллиардов до 13,5 (спрятана вроде бы в производственную базу), нам оставили, а не порезали бюджетную поддержку (вливание нам в бюджет ежемесячное) на том же уровне – 11,8 миллиарда.

Кроме того, сохранены и другие программы помощи Украине – FMF – 1,7 миллиарда (в основном обучение, помощь партнерам в помощи нам), а также PDA – 7,8 миллиарда – это программа, по которой выгребают американские стоки оружия нам.

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