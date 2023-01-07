Необходимо наступательное вооружение: какую технику может получить Украина от "Рамштайна-8"
США, Франция и Германия согласились передать Украине БМП разного типа, которые еще называют "легкими танками". Также совсем скоро состоится следующее заседание Контактной группы по обороне Украины – так называемый "Рамштайн-8", где вероятно будут объявлены новые решения по военной помощи.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, Украине должны передать очень много наступательного вооружения.
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Он отметил, что среди того оружия, о котором уже объявлено, и которое нам должны передать в ближайшее время, есть БМП, БТР и легкие колесные танки (или тяжелые бронетранспортеры).
"Однако того количества вооружения, о котором заявлено, нам слишком мало. 50 боевых машин Bradley, 40 БТР Marder – это десятая часть тех средств, которые нам нужны. Однако общее количество оружия, которое нам поставляют, скрывают. Главное – начало", – считает полковник ВСУ.
Важно, чтобы машины имели обвесы
По его мнению, нам начали передавать хорошую броню, которая выдержала уже много боев, хорошо отработала и показала себя в разных горячих точках.
Тысячи Bradley имеет американская армия, тысячи Marder изготовлены и могут быть переданы нам европейскими странами. Это хорошие машины, но наступательного плана, вернее – поддержки наступления. Их главная задача переброска пехоты и ее прикрытие от обломков, пуль, определенных средств поражения,
– объяснил он.
Свитан отметил, что также важно, чтобы они были обвешаны, например, системами противотанковых управляемых ракет. Без обвесов – это просто броня.
"Bradley очень хорошо себя показали, как истребители танков. Marder тоже могут иметь хорошие обвесы, ПВО, противотанковое оружие и ракеты. Надеюсь, что нам передадут машины с хорошим оружием", – подчеркнул он.
Какое наступательное оружие необходимо Украине: смотрите видео
Танков нужно очень много
Однако, по мнению военного эксперта, эти машины только поддержка.
Главная единица силы в наступлении – это танк. БМП и БТР поддерживают его движение, сопровождают определенные наступательные действия. Поэтому хотелось услышать о поставках нам тяжелых танков такого уровня, как Leopard,
– подчеркнул он.
Свитан считает, что танков нужно Украине очень много.
"Леопард имеют практически все армии европейских стран НАТО. У нас на континенте есть ремонтные мастерские, технико-эксплуатационные части, и поэтому очень быстро их можно было бы поставить на боевое дежурство и дальше выполнять определенные наступательные действия", – рассказал полковник ВСУ.
По его словам, танк Abrams – тяжелый, имеет 600 тонн веса, примерно такой же, как Leopard. Но развертывание его систем поддержки и эксплуатации несколько сложнее.
"Хотя Abrams поставляются с определенным количеством подствольных боеприпасов Польше – примерно 116 таких танков будут переданы Варшавской танковой бригаде. И это открывает возможность для поставки Abrams также и Украине", – заметил Роман Свитан.
Что предусматривает рекордный пакет помощи от США
Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 миллиарда долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" – бронемашину M2 Bradley. В очередном пакете помощи будут:
- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);
- 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;
- 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 1200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;
- 10 000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров; дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- ракеты ПВО RIM-7;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- около 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запчасти и другое полевое оборудование.