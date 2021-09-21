Пакистан заверил, что не спешит признавать правительство талибов в Афганистане
Источник:Associated Press
Министр иностранных дел Пакистана заверил, что его страна пока не будет признавать правительство "Талибана" в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что боевикам придется приложить максимум усилия, чтобы получить мировое признание.
Пакистан предлагает создать инклюзивное правительство
По мнению Махмуда Куреши талибы должны быть более чуткими и восприимчивыми к международному мнению и нормам. Иначе им не удастся получить помощь в восстановлении Афганистана, как пострадавшей от войны страны.
Читайте также Талибы запретили работать женщинам в органах городской власти Кабула, но есть исключения
Страны будут следить за развитием событий в Афганистане, прежде чем рассмотрят вопрос о признании правительства талибов.
Я не думаю, что на этом этапе кто-то спешит признавать,
– отметил Куреши.
Он добавил, что целью Пакистана является мир и стабильность в Афганистане. "Мы хотели бы предложить афганцам создать инклюзивное правительство", – подчеркнул глава МИД Пакистана. Заявления талибов якобы показывают, что они не против этой идеи.
Куреши выразил надежду, что "Талибан" выполнит свое обещание в вопросе образования для женщин. В частности, девушкам должны позволить ходить в школу, колледж и университет.
Что известно о правительстве"Талибана"
- 7 сентября боевики исламистской группировки "Талибан" представили временное правительство.
- В его состав вошли 33 мужчины, однако ни одной женщины.
- Лидер ополченцев Ахмад Масуд пообещал сформировать альтернативное, демократическое правительство.
- Талибы готовятся провести инаугурацию, на которую планируют пригласить представителей 6 стран – России, Китая, Пакистана, Турции, Катара и Ирана. В Кремле свое участие уже подтвердили.