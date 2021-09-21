Пакистан заверил, что не спешит признавать правительство талибов в Афганистане

Министр иностранных дел Пакистана заверил, что его страна пока не будет признавать правительство "Талибана" в Афганистане. Дипломат подчеркнул, что боевикам придется приложить максимум усилия, чтобы получить мировое признание.

Пакистан предлагает создать инклюзивное правительство

По мнению Махмуда Куреши талибы должны быть более чуткими и восприимчивыми к международному мнению и нормам. Иначе им не удастся получить помощь в восстановлении Афганистана, как пострадавшей от войны страны.

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Страны будут следить за развитием событий в Афганистане, прежде чем рассмотрят вопрос о признании правительства талибов.

Я не думаю, что на этом этапе кто-то спешит признавать,

– отметил Куреши.

Он добавил, что целью Пакистана является мир и стабильность в Афганистане. "Мы хотели бы предложить афганцам создать инклюзивное правительство", – подчеркнул глава МИД Пакистана. Заявления талибов якобы показывают, что они не против этой идеи.

Куреши выразил надежду, что "Талибан" выполнит свое обещание в вопросе образования для женщин. В частности, девушкам должны позволить ходить в школу, колледж и университет.

Что известно о правительстве"Талибана"