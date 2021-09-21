Пакистан пропонує створити інклюзивний уряд
На думку Махмуда Куреші таліби повинні бути більш чуйними й сприйнятливими до міжнародної думки та норм. Інакше їм не вдасться отримати допомогу у відновленні Афганістану, як постраждалої від війни країни.
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Країни стежитимуть за розвитком подій в Афганістані, перш ніж розглянуть питання про визнання уряду талібів.
Я не думаю, що на цьому етапі хтось поспішає визнавати,
– зазначив Куреші.
Він додав, що метою Пакистану є мир і стабільність в Афганістані. "Ми хотіли б запропонувати афганцям створити інклюзивний уряд", – підкреслив глава МЗС Пакистану. Заяви талібів нібито показують, що вони не проти цієї ідеї.
Куреші висловив сподівання, що "Талібан" виконає свою обіцянку в питанні освіти для жінок. Зокрема, дівчатам мають дозволити ходити в школу, коледж та університет.
Що відомо про уряд "Талібану"
- 7 вересня бойовики ісламістського угруповання "Талібан" представили тимчасовий уряд.
- До його складу увійшли 33 чоловіки, проте жодної жінки.
- Лідер ополченців Ахмад Масуд пообіцяв сформувати альтернативний, демократичний уряд.
- Таліби готуються провести інавгурацію, на яку планують запросити представників 6 країн – Росії, Китаю, Пакистану, Туреччини, Катару та Ірану. У Кремлі свою участь вже підтвердили.