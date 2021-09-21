Пакистан пропонує створити інклюзивний уряд

На думку Махмуда Куреші таліби повинні бути більш чуйними й сприйнятливими до міжнародної думки та норм. Інакше їм не вдасться отримати допомогу у відновленні Афганістану, як постраждалої від війни країни.

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Країни стежитимуть за розвитком подій в Афганістані, перш ніж розглянуть питання про визнання уряду талібів.

Я не думаю, що на цьому етапі хтось поспішає визнавати,

– зазначив Куреші.

Він додав, що метою Пакистану є мир і стабільність в Афганістані. "Ми хотіли б запропонувати афганцям створити інклюзивний уряд", – підкреслив глава МЗС Пакистану. Заяви талібів нібито показують, що вони не проти цієї ідеї.

Куреші висловив сподівання, що "Талібан" виконає свою обіцянку в питанні освіти для жінок. Зокрема, дівчатам мають дозволити ходити в школу, коледж та університет.

Що відомо про уряд "Талібану"