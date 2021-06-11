В Пакистане перевернулся автобус с паломниками: десятки погибших и раненых

Смертельная авария произошла на шоссе на юго-западе Пакистана. В результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек, еще 50 получили травмы.

Авария произошла в Хуздаре, провинция Белуджистан. Паломники возвращались после посещения святыни в Даду, что в провинции Синд.

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Водитель автобуса не справился с управлением

По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением на резком повороте. В результате транспортное средство перевернулось. Всех погибших и раненых доставили в местную больницу.

Недавно в Пакистане перевернулся еще один пассажирский автобус

Такие масштабные аварии в Пакистане не редкость. Ведь дорожное полотно в очень плохом состоянии. Местные жители также часто пренебрегают правилами дорожного движения.

31 мая в Пакистане перевернулся еще один пассажирский автобус после того, как слетел с моста. Тогда погибли 6 человек, а более 30 попали в больницу.