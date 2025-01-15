Глаза разведки на поле боя, разминирование и укрытие: что такое Palantir, как помогает Украине в войне

В июне 2022 года, вскоре после освобождения Киевщины, Черниговщины и Сумщины от российских оккупантов, Киев посетил очень интересный гость. Это был CEO американской компании Palantir Алекс Карп. С президентом Владимиром Зеленским и вице-премьером и главой Минцифры Михаилом Федоровым они обсуждали вопросы сотрудничества, безопасности и цифровизации.

Техногигант Palantir – это компания, создающая решения для анализа данных, которыми пользуются в частности спецслужбы и инвестиционные банки. Среди ключевых заказчиков – ЦРУ, ФБР, Пентагон и американская армия. Теперь в этой элитной когорте находится и Украина. В 2023 – 2024 годах Palantir подписала меморандумы с Минцифрой, МОН и Минэкономики. Продукты компании помогают воюющей Украине в сферах безопасности, обеспечения образования в условиях войны, восстановления Украины и разминирования.

Американская компания Palantir помогает Украине с разведывательными данными для поиска российских целей. С помощью искусственного интеллекта Palantir помогает Украине быстрее обрабатывать большие объемы разведывательной информации и лучше понимать поле боя.

24 Канал пообщался с каждым министерством о том, как используются продукты Palantir и чем Украина заинтересовала компанию. В ведомствах раскрыли интересные детали о том, как министерства используют возможности Palantir.



Владимир Зеленский, Алекс Карп и Михаил Федоров в 2022 году в Киеве / Фото ОП

Palantir для Сил обороны: какая миссия у Минцифры

С американской компанией меморандумы заключили три украинских министерства: Минэкономики, Минобразования и Минцифры.

Если в случаях Минобразования и Минэкономики Palantir помогает справляться с последствиями войны, то сотрудничество Минцифры с компанией непосредственно повлияло на Силы обороны.

СЕО американской компании Palantir Алекс Карп стал первым генеральным директором международной компании, который посетил Украину в условиях полномасштабной войны. В июне 2022 года была важная и символическая встреча, с которой началось наше сотрудничество. В прошлом году мы также встречались во время Всемирного экономического форума в Давосе и в целом системно поддерживаем сотрудничество и партнерство в сфере обороны, безопасности и цифровых технологий,

– прокомментировал 24 Каналу вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров.



Михаил Федоров / Фото предоставлено 24 Каналу

Благодаря сотрудничеству с Palantir Украина интегрирует инновационные решения в ключевые сферы, используя лучшие мировые практики, отметил вице-премьер. В частности в оборонной сфере, где Palantir помогает нашим военным на поле боя, и в образовании, где Palantir в рамках инициативы "Школа офлайн" помогает вернуть детей к безопасному очному обучению.

Palantir предоставил для Сил обороны Украины продвинутый инструмент, который использует большое количество государств-членов НАТО. Это позволяет оперативно обрабатывать петабайты данных и быстро создавать приложения для дальнейшего анализа и работы с этими данными. Представители ВСУ из числа мобилизованных IT-специалистов построили на базе возможностей Palantir ряд инструментов, которые сейчас активно используют разведывательные и аналитические структуры в большинстве подразделений Сил обороны,

– рассказали 24 Каналу в пресс-службе министерства цифровой трансформации.

В основном речь идет именно об инструментах для разведки и аналитики (выявление подразделений врага, целеуказания, аналитика эффективности работы на разных участках фронта и большого количества специфических задач, о которых нельзя писать напрямую). Также сама компания Palantir привлекает своих специалистов для помощи в разработке и поддержке системы, а также предоставлении технических консультаций, добавили в Минцифре.

Важно, что опыт, который Palantir получает в Украине, уже применяют для улучшения работы аналогичных систем в странах НАТО. Поэтому это сотрудничество является эффективным для всех сторон, подчеркивают в министерстве.

Разминирование: как Palantir используют в Минэкономики

Проект Минэкономики с Palantir официально стартовал уже в этом году – 6 января, рассказали 24 Каналу в министерстве экономики. Palantir сейчас используется для приоритезации в гуманитарном разминировании для сбора и анализа данных по экономическому, экологическому и социальному потенциалу территорий и, соответственно, классификации территорий для дальнейшего разминирования.

Система анализирует, какие территории стоит разминировать прежде всего, и какой эффект это будет иметь на экономику и жизнь общин. Например, в Харьковской области мы определили четыре приоритетных участка для разминирования, учитывая комбинированное влияние таких факторов как риск повторного обстрела, распашка земель, экономическая активность населения, количество детей, которые ходят в школу в конкретных районах. Соответственно, совокупность таких факторов как безопасность людей, экономическая активность и факторы безопасности позволили выбрать конкретные участки для дальнейшего разминирования,

– объяснила в комментарии 24 Каналу министр экономики Юлия Свириденко.

Старту проекта предшествовали длительные переговоры, добавила чиновница.



Юлия Свириденко / Фото из соцсетей министра

По словам Свириденко, есть несколько сценариев сотрудничества Украины и Palantir:

работа pro bono , для "общественного блага", то есть бесплатно и добровольно;

, для "общественного блага", то есть бесплатно и добровольно; гуманитарное разминирование – в этом случае используется подход совместного финансирования: лицензию закупили доноры для Центра гуманитарного разминирования и Минэкономики Украины. В этот пакет входит сама лицензия и поддержка со стороны инженеров Palantir. Они помогают выстроить систему, а главное совместно с украинскими специалистами создают соответствующий уровень кибербезопасности, чтобы чувствительные данные были надежно защищены.

Мы искренне благодарны Правительствам Великобритании и Швейцарии, которые выделяют средства на поддержку проекта приоритезации в гуманитарном разминировании,

– отметила Свириденко.

"Коллеги из Palantir являются хорошими друзьями Украины, которые поддерживают наше государство с начала полномасштабного вторжения. Они позволяли пользоваться мощностями Palantir бесплатно. Сейчас инженеры обучают наших специалистов, которые в дальнейшем смогут самостоятельно использовать программное обеспечение и создавать приложения на основе Palantir", – объяснила министр.

В частности с помощью Palantir Украина получает следующие преимущества:

анализ, верификация данных и построение решений, которые помогут в разминировании, а также общем анализе экономической, экологической и социальной ситуации в Украине;

усиление способности Украины, тренировки команд для более эффективного использования Palantir.

Укрытие и Новая Украинская Школа: как Palantir помогает Минобразования

Благодаря функциям Palantir министерству образования и науки стало гораздо легче собрать в одном месте разрозненные образовательные данные, информацию о ситуации с безопасностью, материально-техническое обеспечение территориальных общин и учебных заведений почти всех звеньев, рассказали 24 Каналу в пресс-службе МОН.

И не только собрать, но и настроить взаимодействие этих данных и различных аналитических инструментов, что позволяет получать полезные инсайты и глобально анализировать вызовы государственной политики в сфере образования, при этом не теряя локальный компонент, то есть данные от общин. Такой подход кардинально превосходит использование табличных форматов и бумажных документов,

– добавили в министерстве.

Платформа Palantir Foundry – огромный набор взаимосвязанных программных средств и инструментов, которые позволяют собирать, очищать, анализировать и визуализировать как структурированную, так и довольно разрозненную информацию, рассказывают в МОН. Более того, платформа позволяет наладить соответствующие потоки данных, информации и проектных действий в виде кастомизированных аппликаций, которые позволяют осуществлять как анализ, так и моделирование и планирование государственных политик и конкретных задач.

Собственно, моделирование сети укрытий в учебных заведениях и было осуществлено с использованием этого набора инструментов, в том числе созданных на платформе Palantir Foundry руками проектных команд МОН. Важно то, что задав основные правила и критерии, команде достаточно лишь обновлять входные данные, и моделирование происходит автоматически. А где это нужно, небольшие изменения уже вносятся в виде точечных корректировок.

Политика управления данными, в частности политика защиты данных, в Palantir Foundry является строгой, и данные, которые загружаются, обрабатываются и анализируются средствами платформы Palantir Foundry защищены несколькими способами.

Среди ключевых механизмов, которые позволяют обеспечить защиту образовательных данных в Palantir, в МОН называют следующие:

данные хранятся не в Украине, а на защищенном облаке за рубежом, дополнительно зашифрованы;

дополнительно зашифрованы; экспорт данных с платформы запрещен для подавляющего количества пользователей, доступ к экспорту имеет только ограниченный круг людей;

любые действия с данными фиксируются в соответствующих журналах, и на каждом шаге их обработки создается их резервная копия;

доступ к платформе строго регламентирован, имеет многофакторную аутентификацию, требует подключения к защищенной виртуальной сети (VPN) и исключительно с IP-адресов, добавленных в "белый" перечень.

система безопасности данных подлежит постоянному пересмотру и обновлению в сторону повышения требований как к доступу к данным, так и в отношении их целостности и методов обработки.

Платформа Palantir Foundry уже используется для моделирования сети укрытий, анализа возможностей по подвозу детей, анализа материально-технической базы учреждений для обустройства кабинетов НУШ (Новая Украинская Школа), анализа центров для преподавания Защиты Украины, моделирования ситуации безопасности и определения уровней безопасности учебных заведений и территориальных общин.

Возможность интеграции платформы в процессы анализа успешности соискателей образования изучаются МОН, в частности в рамках проекта Мрия. Сейчас происходит анализ наборов данных об успешности и оценка способности на базе них построить адекватный анализ,

– прокомментировали 24 Каналу в пресс-службе Минобразования.

Также в министерстве образования и науки рассматривают следующие направления работы с Palantir:

улучшение моделирования сети учреждений и сети укрытий с применением технологий искусственного интеллекта;

анализ всей материально-технической базы;

анализ успешности и получения инсайтов для улучшения качества и доступности образования в Украине.

Что известно о Питере Тиле, соучредителя Palantir

Одно из лиц Palantir – 57-летний Питер Тиль, соучредитель компании. Он хоть и не звезда уровня Стива Джобса, но ему мы обязаны как минимум PayPal и Facebook, не говоря уже о вкладе Palantir в помощи против агрессии России.



Питер Тиль / Фото Kiyoshi Ota, Bloomberg

В 1998 году Питер Тиль и Макс Левчин, эмигрант из советской Украины, создали платежную систему PayPal. Вскоре она объединилась с аналогом от Илона Маска под названием X.com (не путать с переименованием Twitter). Уже в феврале PayPal приобрел eBay за 1,5 миллиарда долларов. На момент продажи PayPal Тиль имел долю 3,7%, которая тогда составляла около 55 млн долларов.

К теме Зеленский и Федоров провели встречу с гендиректором компании Palantir: о чем говорили



Тиль и Маск в 2000 году / Фото Paul Sakuma, AP

Интересно, что в 2004 году Тиль стал первым внешним инвестором Facebook, приобретя 10,2% акций будущего гиганта соцсетей за полмиллиона долларов. До 2022 года Тиль входил в совет директоров Facebook.

К теме Новая эра лжи и трампизация Meta: почему Цукерберг отменяет цензуру в Facebook и Instagram

А в 2003 году Тиль основал Palantir Technologies, компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для анализа данных. 20 лет спустя ее разработки сыграют мощную роль в преодолении российской угрозы Украине.

Тиль – либертарианец консервативных взглядов, то есть исповедует идеи минимизации влияния государства на общество и бизнес. Его муж (в браке с 2017 года) – Мэтт Данцейзен, финансовый эксперт.

Тиль, Трамп и Вэнс: есть ли связь

Интересна история взаимодействия Тиля с Трампом в контексте выборов президента США. Осенью 2023 года Тиль заявил, что не планирует вкладывать средства в предвыборные кампании. Хотя до этого он поддерживал Дональда Трампа и другие проекты, связанные с движением MAGA, но теперь признал, что во многом ошибался.

В интервью The Atlantic Тиль назвал голосование за Трампа в 2016 году "не очень удачным криком о помощи". Бизнесмен был разочарован тем, как работала администрация Трампа, отметив, что правительство не смогло решить даже базовые задачи, и это стало "хуже худших ожиданий".

Миллиардер также вспомнил, что Трамп тогда просил у него 10 миллионов долларов, но Тиль отказал. В ответ Трамп назвал его "подонком" за глаза.

Однако в 2024 году лед между Тилем и командой Трампа растаял. В основном благодаря сенатору от Огайо Джей Ди Вэнсу, близкому другу Тиля, которого Трамп выбрал на должность вице-президента. Тиль вскоре после предложения Вэнсу от Трампа назвал того "идеальным кандидатом" на вице-президента.



Вэнс с женой Ушей в момент объявления номинации его на должность вице-президента в июле 2024 года / Фото Jabin Botsford, The Washington Post

Уже накануне нового 2025 года, после победы Трампа на выборах президента, Тиль высказался о своей роли в администрации Трампа. По его словам, он не будет участвовать в работе второй администрации избранного президента на постоянной основе, поскольку это может стать "депрессивным и безумным".

Я не планирую делать что-то на постоянной основе. Можно работать, как это делает Илон Маск. Но если ты уже был в такой позиции, как я, ты не можешь полностью посвятить себя правительственной работе. Нужно реально оценивать, что ты можешь и чего не можешь делать,

– сказал Тиль в декабре во время интервью в программе Piers Morgan Uncensored, сравнивая себя с Маском, который заступит в созданное Трампом "министерство правительственной эффективности".

Читайте также Новая миссия Трампа: смогут ли Маск и скандальный Рамасвами навредить Украине на должностях

Тиль добавил, что ему нравится участвовать в дискуссиях время от времени, к примеру, в ток-шоу, но постоянная занятость политикой довела бы его до депрессии.

Отношения Тиля с Трампом имели взлеты и падения. В 2016 году Тиль стал одним из первых технологических лидеров, поддержавших Трампа, пожертвовав 1,25 миллиона долларов на его кампанию.



В 2022 году он потратил 15 миллионов долларов на поддержку сенатской кампании своего друга Джей Ди Вэнса в Огайо, с которым познакомился во время учебы в Йельской школе права в 2011 году.

Дроны и искусственный интеллект: над чем сейчас работает Palantir

В начале декабря 2024 года Bloomberg сообщил о том, что Palantir и американская оборонно-технологическая компания Shield AI объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. Его цель – создание БПЛА с искусственным интеллектом. Очевидно, что американский рынок не хочет терять конкуренцию на рынке вооружений.

Соглашение поможет компаниям объединить свои передовые разработки. Shield AI интегрирует свою автономную систему Hivemind с платформами Palantir, такими как Gaia, которые предоставляют возможность получать оперативную информацию в реальном времени.



Это позволит значительно повысить эффективность боевых операций, в частности за счет быстрого анализа данных и принятия решений. Во время подписания соглашения в Нью-Йорке, генеральный директор Palantir Алекс Карп отметил, что достижение такого уровня сотрудничества было чрезвычайно сложной задачей. Партнерство между этими компаниями стало результатом длительных усилий, в частности благодаря Дагу Филиппоне, члену совета директоров Shield AI и давнему советнику Palantir.

По словам президента и соучредителя Shield AI Брендона Цзена, благодаря интеграции технологий аппараты смогут учитывать данные не только с локальных сенсоров, но и с удаленных источников, что существенно улучшит их эффективность в боевых условиях.

Это соглашение было заключено на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Китай объявил о введении санкций против Shield AI и еще 12 американских оборонных компаний, которые участвовали в торговой миссии на Тайвань. Несмотря на это, Цзен заявил, что санкции не окажут значительного влияния на его компанию, поскольку она сознательно избегает зависимости от Китая. По его мнению, эти меры являются признаком того, что США успешно работают над созданием мощного сдерживания, которое может предотвратить крупномасштабный конфликт.

Важно! Партнерство между Palantir и Shield AI также отражает более широкую тенденцию в изменении подходов к военным расходам. Администрация избранного президента Дональда Трампа, в частности при поддержке советников, таких как Илон Маск, стремится направить ресурсы на разработку передовых технологий, а не на многомиллиардные проекты по созданию традиционного вооружения.

Кроме оборонных технологий, сотрудничество будет включать внедрение Palantir новой операционной системы Warp Speed для оптимизации производственных процессов. Эта система поможет Shield AI ускорить производство беспилотных летательных аппаратов V-BAT, которые уже широко используются ВВС и ВМС США.



Беспилотник Shield AI V-BAT в полете над побережьем Калифорнии / Фото PR Newswire

Директор по технологиям Palantir Шьям Санкар заявил, что Warp Speed позволит значительно снизить затраты на производство и увеличить его масштабы, удовлетворяя потребности военных.

В то же время внедрение искусственного интеллекта в военные технологии вызывает серьезные этические опасения. В частности, автономные системы, которые могут принимать решения о применении летальной силы без участия человека, критиковал генсек ООН Антониу Гуттериш, призвав к запрету таких систем до 2026 года. Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, также предупреждал о рисках использования таких технологий в войне.