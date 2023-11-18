Это 24 Каналу подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, республиканцы уже получают звонки от израильского лобби.
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"Израильское лобби сильнее"
Александр Коваленко отметил, что обменивать основные внешние интересы на собственные политические амбиции или баталии – это не про США. Кроме того, израильское лобби в США гораздо сильнее, чем тайваньское и украинское.
Уже сегодня большинство проголосовавших именно так республиканцев получают звонки от израильского лобби. Большинство из них на своих предвыборных кампаниях используют финансирование от представителей израильского лобби. Я уже понимаю, насколько они поседели, когда не поддержали эту помощь,
– сказал он.
Военный обозреватель добавил, что Украина получает оружие, технику и боеприпасы не только от США, но и от европейских стран. Если возникнет дилемма с политическими баталиями в США, будет возможность заменять временные поставки.
Новое временное финансирование правительства США: главное
- Лидер США Джо Байден предложил выделить пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и нескольких стран. Новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон не согласился на условия Байдена и предложил голосовать за помощь каждой стране отдельно.
- Палата представителей США 14 ноября после сложных дискуссий приняла новое временное финансирование правительства. Эта инициатива не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.
- Палата представителей США все-таки рассмотрит запрос президента Джо Байдена относительно финансовой помощи Украине. Это произойдет после Дня благодарения в США, который отмечается 23 ноября.