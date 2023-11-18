Це 24 Каналу підкреслив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, республіканці вже отримують дзвінки від ізраїльського лобі.

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"Ізраїльське лобі сильніше"

Олександр Коваленко зазначив, що обмінювати основні зовнішні інтереси на власні політичні амбіції чи баталії – це не про США. Крім того, ізраїльське лобі у США набагато сильніше, ніж тайванське та українське.

Вже сьогодні більшість республіканців, які проголосували саме так, отримують дзвінки від ізраїльського лобі. Більшість з них на своїх передвиборчих кампаніях використовують фінансування саме від представників ізраїльського лобі. Я вже розумію, наскільки вони посивіли, коли не підтримали цю допомогу,

– сказав він.

Військовий оглядач додав, що Україна отримує зброю, техніку та боєприпаси не тільки від США, але й від європейських країн. Якщо виникне дилема з політичними баталіями у США, то буде можливість замінювати тимчасове постачання.

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