Палатки, столовые, санитарные зоны: Литва создала военную базу у границы с Беларусью
20 ноября 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:Lietuvos Kariuomene
Литва создала военную базу вблизи границы с Беларусью. Там будут жить военные, которые будут помогать пограничникам.
Пресс-служба Вооруженных сил Литвы сообщила об этом 19 ноября. Базу создали на территории промышленного района в городе Друскининкай.
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Такие базы обычно организуют во время различных операций и миссий. Она имеет все необходимое для жизни: палатки, столовую, санитарные зоны и другие необходимые услуги.
Эстония запретит полеты вблизи границы с Россией
- Эстония временно закроет возможность полетов вблизи российской границы. Речь идет о запрете полетов как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов.
- Ограничения будут действовать в течение 19 – 26 ноября.
- Кроме того, правительство объявило внезапные учения резервистов Сил обороны из-за событий на границе Белоруссии и ЕС.
- Участие в учениях примут около 1,7 тысячи военных.
- Они будут возводить временные заграждения на границе с Россией. Их протяженность составит 40 километров на участках.