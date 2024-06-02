Украина признает два государства: и Израиль, и Палестину, – Зеленский

Владимир Зеленский призвал объективно оценивать позицию Украины относительно ситуации в Секторе Газа. Президент подчеркнул, что наше государство признает как Израиль, так и Палестину.

Кроме того, наше государство сделает все для окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Зеленский заявил во время пленарной сессии на полях конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре, передает 24 Канал.

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Зеленский заявил, что Украина признает Израиль и Палестину

Отвечая на вопрос журналистки, президент подчеркнул, что Украина является справедливой страной, которая уважает международное право и устав ООН.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАС, это было в первый день атаки на гражданское население Израиля, атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться", – пояснил Зеленский.

Однако после этого, по словам главы государства, когда Израиль был на территории Сектора Газы и был гуманитарный кризис, Украина объявила о готовности предоставить гуманитарную помощь Газе. Кроме того, страна подчеркнула важность соблюдения международного права в регионе.

Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали,

– отметил президент Украины.

Глава Украины также призвал не путать и не объединять два разных периода в войне между Израилем и ХАМАС.

Ранее Палестину признали 3 европейские страны

Испания, Ирландия и Норвегия 22 мая объявили о признании независимости Палестины. Премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре заявил, что палестинское государство "абсолютно необходимо" для установления мира на Ближнем Востоке.

Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили, что планируют признать независимость Палестины. До этого объявления Палестинское государство признали 143 из 193 государств-членов ООН.

После того, как стало известно о таких решениях стран Израиль объявил о "немедленном отзыве" своих послов в Ирландии и Норвегии. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что этот искаженный шаг является несправедливостью в отношении памяти жертв 10 сентября.