Памятник Екатерине Второй в Одессе – временный вопрос, который скоро исчезнет, – Подоляк

Во время своей речи по поводу аннексии украинских территорий Путин вспомнил о Екатерине и Потемкине, якобы там, где они были – российская земля. В Одессе до сих пор стоит памятник, однако скоро он исчезнет.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось, что иранские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Одессу.

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Памятник Екатерине – временный вопрос

Подоляк отметил, что памятник Екатерине – это временный вопрос, который исчезнет достаточно быстро. В Одессе все будет правильно, и там сегодня проукраинскости гораздо больше, чем было буквально еще до начала войны.

Когда тебя бомбят, ты начинаешь более сознательно относиться к происходящему вокруг,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Подоляк о том, что памятник Екатерине в Одессе – временный вопрос, который скоро исчезнет: смотрите видео

Образ Путина – миф

Он продолжил, что Путину, по примеру Сталина, стоило бы написать книгу со своим видением истории, где был бы Ленин и вся абра-кадабра. Мы тогда бы поняли его уровень интеллекта. Люди 20 лет создавали миф о Путине, который мыслит стратегически, все видит, у которого отличный аналитический аппарат, четко планирующий многоходовки. Это все ошибка.

"Все, что он говорит в публичном пространстве, не имеет ничего, кроме одной эмоции. Ненависть к свободе как концепции, к демократии, к Западному миру. Он придумывает конструкции, что однополярного мира не будет, а мы здесь так крепки, что создадим новые центры. Он просто продает свою эмоцию, за которую большое количество людей платит жизнью", – подчеркнул Подоляк.

Лучше бы создали у себя ГУЛАГ

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что вообще неважно было бы, если бы за это платили жизнью только россияне. Они для мира не представляют никакой ценности. Они могли бы создать для себя ГУЛАГ и не идти в Украину.

Это было бы правильно и справедливо по отношению к миру. Могли бы отделиться от мира "железным занавесом". Я не понимаю, зачем они пришли в цивилизацию,

– подчеркнул он.

На Украине орда не остановилась бы

По словам Подоляка, эта орда, которая идет, как саранча, уничтожая территории, не остановилась бы на Украине, а пошла бы дальше. Европа до сих пор не понимает, что Украина на передовой всего континента. Россия нарушила все правила войны, потому что ведет именно геноцидный тип войны. Они работают прямой наводкой по жилым кварталам, по критической инфраструктуре, они не обращают внимание, что это нонсенс полный.

"Они достигли уже такого уровня эскалации, что если бы закончили с Украиной, не имели бы права остановиться и не идти дальше в Польшу, Венгрию, Германию и т.д.", – подытожил советник главы Офиса Президента Украины.

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