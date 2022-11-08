Памятник Екатерине II в Одессе все-таки демонтируют: когда это произойдет и что появится на его месте

В Одессе решили демонтировать памятник Екатерине II и заверили, что не будут его разрушать. Вопрос сноса памятника будет рассмотрен на сессии городского совета.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона заверил, что памятник Екатерине II демонтируют и перевезут. Он заявил, что памятник будет в безопасном месте.

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На месте памятника Екатерине II может появиться фонтан

Четыре фигуры памятника "Учредителям Одессы" вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, не имеющей никакой ценности, она будет в безопасном месте,

– сказал он.

Представитель Одесской ОВА отметил, что в ближайшее время решат, куда перевезут памятник. Он отметил, что памятник демонтируют, а не разрушат.

Вице-мэр Одессы Олег Брындак в эфире телемарафона рассказал, что вопрос сноса памятника Екатерине II будет рассмотрен 30 ноября на сессии горсовета. Сообщается, что на его месте может быть восстановлен фонтан.

Брыиндак подчеркнул, что памятник Екатерине ошибочно стал знаковым для одесситов. По его словам, он ассоциируется у одесситов не с российской империей или с агрессией.

Это, к сожалению, тот стереотип, который царит у многих одесситов, которые, откровенно скажем, не очень интересовались историей всего города. На самом деле, никакого отношения к основанию города Екатерина не имеет. Известен всем рескрипт о строительстве порта в городе Хаджибэй и воспринимается почему-то как основание города,

– рассказал Олег Брындак.

Он также отметил, что в Одессе активно избавляются от имперского прошлого. Судьбу других "знаковых" памятников, в частности Суворову, будут решать также по законной процедуре и учитывая мнение одесситов.

Что известно о сносе памятника Екатерине II

На сайте президента Украины летом 2022 появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Петиция набрала нужное количество, после чего Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть вопрос.

Сначала мэр Одессы Геннадий Труханов был против сноса памятника. Однако одесситы проголосовали за снос памятника, поэтому Труханов внезапно заявил, что также будет выступать за его демонтаж.

3 ноября Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.

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