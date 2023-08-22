Власть называет это вандализмом: в Дрогобыче люди свергли памятник герою СССР, который был в УПА

Жители Дрогобыча во Львовской области устроили декоммунизацию, свергнув памятник герою Советского Союза Григорию Геврику. Власти города заявили об "акте вандализма" в полицию. Один из военных назвал позицию мэра "ватной", однако тот заверил, что Геврик был бандеровцем.

Собственно, это произошло в воскресенье, 20 августа. В городском совете Дрогобыча не давали разрешения на демонтаж монумента, потому и считают свержение памятника незаконным. Более того, они требуют от неизвестных публичного объяснения своих действий.

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Почему власть против сноса

Заступился за Григория Геврика сам мэр города Тарас Кучма. По его словам, есть информация о том, что дрогобовец, герой СССР также принимал участие в национально-освободительной борьбе до момента службы в советской армии.

Были обращения его родственников и друзей, показавших архивные документы, которые свидетельствуют, что он был бандеровцем, служил в УПА. Там очень сложная история, – констатировал мэр, добавив, что это единственный из советских памятников в Дрогобыче, который не сносили, потому что были сомнения.

В то же время в городском совете написали, что провели ранее "украинизацию" этого памятника:

была заменена надпись "Герой Советского Союза" на "Герой Второй мировой войны";

была демонтирована советская звезда.

Свержение памятника Геврику в Дрогобыче / Фото Романа Тиса и фейсбук-группы "Декоммунизация Львовщины"

Противоположная позиция

Ситуацию прокомментировал, в частности, участник рабочей группы по декоммунизации при Львовской ОВА военнослужащий Антон Петровский. Он не знает, кто сверг памятник Григорию Геврику в Дрогобыче, но он поддерживает такие действия.

Здесь все очень просто и понятно. Это герой СССР. Памятник Геврику поставила Москва для пропаганды советского государства и советской оккупационной армии. Городские власти и некоторые люди считают, что памятник нельзя сносить, поскольку Геврик до Красной армии участвовал в национально-освободительном движении. Но при этом оставляют памятник в советской оккупационной форме,

– сказал он.

Кроме того, по мнению Петровского, бессмысленным действием было изменение таблички на памятнике: "Что такое герой Второй мировой войны? Это некая аморфная величина из параллельной реальности".

Родился Григорий Геврик в Дрогобыче. С сентября 1944 года воевал в советской армии, был командиром пулементщиков. Погиб в бою на территории Чехии в возрасте 19 лет, прослужив около семи месяцев. Посмертно его родили званием героя Советского Союза, орденами Ленина и орденами Славы.