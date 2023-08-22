Власне, сталося це у неділю, 20 серпня. У міській раді Дрогобича не давали дозволу на демонтаж монумента, тому й вважають повалення пам'ятника незаконним. Ба більше, вони вимагають від невідомих публічного пояснення своїх дій.
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Чому влада проти знесення
Заступився за Григорія Геврика сам мер міста Тарас Кучма. За його словами, є інформація про те, що дрогобівець, герой СРСР також брав участь у національно-визвольній боротьбі до моменту служби в радянській армії.
Були звернення його родичів і друзів, які показали архівні документи, що він був бандерівцем, служив в УПА. Там дуже складна історія, – констатував мер, додавши, що це єдиний з радянських пам'ятників в Дрогобичі, який не зносили, тому що були сумніви.
Водночас у міській раді написали, що провели раніше "українізацію" цього пам'ятника:
- було замінено напис "Герой Радянського Союзу" на "Герой Другої світової війни";
- було демонтовано радянську зірку.
Повалення пам'ятника Геврику в Дрогобичі / Фото Романа Тиса та фейсбук-групи "Декомунізація Львівщини"
Протилежна позиція
Ситуацію прокоментував, зокрема, учасник робочої групи з декомунізації при Львівській ОВА, військовослужбовець Антон Петрівський. Він не знає, хто повалив пам'ятник Григорію Геврику в Дрогобичі, але він підтримує такі дії.
Тут все дуже просто і зрозуміло. Це герой СРСР. Пам'ятник Геврику поставила Москва для пропаганди радянської держави та радянської окупаційної армії. Міська влада і деякі люди вважають, що пам’ятник не можна зносити, оскільки Геврик до Червоної армії брав участь у національно-визвольному русі. Але при цьому залишають пам'ятник в радянській окупаційній формі,
– сказав він.
Окрім того, на думку Петрівського, безглуздою дією була зміна таблички на пам'ятнику: "Що таке герой Другої світової війни? Це якась аморфна величина з паралельної реальності".