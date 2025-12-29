"Ленин – Тарас Шевченко": на Житомирщине перевезли эксклюзивный памятник в музей
- Памятник Тарасу Шевченко, создан на базе бывшего памятника Ленину, перевезли в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
- Этот памятник символизирует процессы декоммунизации и деколонизации в Украине, отражая выбор общества и способность общества трансформировать навязанные смыслы в собственные.
Памятник Тарасу Шевченко, созданный на базе бывшего памятника Ленину, перевезли в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Он станет символом процессов декоммунизации и деколонизации в Украине.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Управление культуры и туризма Житомирской облгосадминистрации.
Что известно о памятных "Ленин – Тарас Шевченко"?
Памятник из села Котлярка Попельнянской территориальной общины, известный как "Ленин – Тарас Шевченко", теперь войдет в музейную коллекцию и станет частью национальной истории. Решение о передаче приняли на основе материалов проекта "Наследие Независимости", которые были представлены 11 декабря 2025 года.
Памятник является уникальным. После закона о декоммунизации, с согласия общины, его не снесли, а адаптировали. Бывший памятник Ленину превратили в памятник выдающемуся Кобзарю – Тарасу Шевченко.
В управлении отмечают, что этот объект символизирует не идеологию прошлого, а выбор общины, силу культуры и способность общества трансформировать навязанные смыслы в собственные, украинские.
В музейном пространстве он станет важным свидетельством того, как Украина проходит путь очищения памяти и утверждения собственной идентичности,
– добавили в официальном обращении.
Памятник "Ленин – Тарас Шевченко": смотрите фото
Какие памятники и мемориальные доски планировали снести в Киеве?
Межведомственная рабочая группа по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, предложила демонтировать в Киеве несколько сооружений.
Комиссия предлагает снести 6 объектов, среди которых памятники Михаилу Булгакову, памятник Дмитрию Мануильскому, символический знак "Киев – город-герой"" (с изображением пятиконечной звезды), памятный камень в честь 100-летия Ленина, мемориальные доски Петру Чайковскому, мемориальная доска с надписью "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941 – 1943 годов) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У города Киева".
Еще 7 объектов, связанные с советской идеологией, будут откорректированы.