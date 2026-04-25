24 Канал Новости Украины Оккупанты атаковали иностранное судно в Одессе: какие последствия и есть ли пострадавшие
25 апреля, 09:55
Оккупанты атаковали иностранное судно в Одессе: какие последствия и есть ли пострадавшие

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • В результате атаки российской армии в Одесской области пострадало иностранное судно.
  • В городе Одесса пострадало 2 человека из-за ударов по гражданским объектам.

В ночь на 25 апреля российская армия массированно атаковали БпЛА и ракетами территорию Украины. В результате удара по Одесской области пострадало иностранное судно

Враг также ударил и по гражданским объектам в городе в результате чего, пострадали 2 человека. Об этом сообщил Алексей Кулеба.

Какие последствия после удара по иностранному судну?

Кулеба сообщил, что в результате российской атаки в Одессе были повреждены припортовая территория и складские помещения.

Вражеские БпЛА попали в Панамское судно, которое работало на перевалке контейнерных грузов. В результате удара на борту начался пожар.

В результате удара на борту произошло возгорание. Экипаж самостоятельно ликвидировал пожар. Главное, что люди не пострадали. Судно продолжило движение,
– заявил Кулеба.

Вниманию! Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 каналу, что, когда россияне пытались убить советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, они использовали 4 реактивных "Шахеда". Опасность таких БпЛА заключается в том, что управление дронами осуществляется с территории России с помощью mesh-связи, и это становится новой угрозой для Украины.

Что еще известно о российской атаке в ночь на 25 апреля?

  • Вражеские войска запустили на Украину 666 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили большинство из них, но вместе с тем зафиксировано попадание 13 ракет и 36 дронов в 23 объекта.

  • В Белой Церкви Киевской области после обстрела возник пожар. Местные власти призвали жителей плотно закрыть окна и двери и ограничить время пребывания на улице.

  • Ночью 25 марта в Воздушных силах предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

