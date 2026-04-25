Оккупанты атаковали иностранное судно в Одессе: какие последствия и есть ли пострадавшие
- В результате атаки российской армии в Одесской области пострадало иностранное судно.
- В городе Одесса пострадало 2 человека из-за ударов по гражданским объектам.
В ночь на 25 апреля российская армия массированно атаковали БпЛА и ракетами территорию Украины. В результате удара по Одесской области пострадало иностранное судно
Враг также ударил и по гражданским объектам в городе в результате чего, пострадали 2 человека. Об этом сообщил Алексей Кулеба.
Какие последствия после удара по иностранному судну?
Кулеба сообщил, что в результате российской атаки в Одессе были повреждены припортовая территория и складские помещения.
Вражеские БпЛА попали в Панамское судно, которое работало на перевалке контейнерных грузов. В результате удара на борту начался пожар.
В результате удара на борту произошло возгорание. Экипаж самостоятельно ликвидировал пожар. Главное, что люди не пострадали. Судно продолжило движение,
– заявил Кулеба.
Вниманию! Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 каналу, что, когда россияне пытались убить советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, они использовали 4 реактивных "Шахеда". Опасность таких БпЛА заключается в том, что управление дронами осуществляется с территории России с помощью mesh-связи, и это становится новой угрозой для Украины.
Что еще известно о российской атаке в ночь на 25 апреля?
Вражеские войска запустили на Украину 666 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили большинство из них, но вместе с тем зафиксировано попадание 13 ракет и 36 дронов в 23 объекта.
В Белой Церкви Киевской области после обстрела возник пожар. Местные власти призвали жителей плотно закрыть окна и двери и ограничить время пребывания на улице.
Ночью 25 марта в Воздушных силах предупреждали о вероятных пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.